Борис Михайлов: И все-таки похвалю Ткачева

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— Матч мне понравился, очень удивился, услышав несущееся с трибун родное «Шайбу!», — начинает Михайлов. — Этот дворец «Юханнесхоф» мне хорошо знаком, здесь наша тройка Михайлов — Петров — Харламов дебютировала на чемпионате мира в 1969 году. Тогда весь зал болел против нас, в хоккей вмешалась политика — события в Чехословакии. Но шведов мы дважды обыграли. Я, кстати, в обеих встречах забивал.

— Сборная Олега Знарка трижды поразила ворота хозяев, но для победы этого не хватило…

— Это не конец света. Конечно, обидно проигрывать, когда после двух периодов ведешь 3:1. А потом дважды пропускаешь в меньшинстве и в овертайме.

— Поражение по делу?

— Я бы не сказал. Первый и второй периоды остались за сборной России. Наши смотрелись интереснее, особенно в атаке. Грамотно и продуктивно разыгрывали большинство.

— В отсутствие Шипачева и Дадонова у нас на большинство выходили две бригады.

— Мне понравилось звено Ткачева. В большинстве, правда, с ним и Мозякиным выходил мощный Ничушкин и ехал толкаться на пятачок. Туда же устремлялся защитник Антипин. Развязывая руки Мозякину, который забил две шайбы. Третий гол напомнил мне о магнитогорской связке Мозякин — Зарипов.

— Вторая бригада большинства, в которой с тройкой Наместникова выходил Плотников, заброшенными шайбами не отметилась.

— В головы тренерам не залезешь. Я так и не понял, почему в большинстве Плотников перемещался в звено к энхаэловцам, а Ничушкин — к Мозякину и Ткачеву.

— В звене энхаэловцев роль первой скрипки заранее отводилась Кучерову, главному снайперу НХЛ в большинстве, наколотившему в уходящем сезоне 40 шайб…

— Кучеров какого-то особого впечатления не произвел. Почему? Вопрос к нему.

— Наверное, не адаптировался к европейским «аэродромам». В интервью «Советскому спорту» он признался, что не любит играть на широких коробках.

— Кучеров атаковал много, но все время шайба летела мимо. А Мозякин первым же броском забил. С помощью двух рикошетов.

— Мозякин не уронил планку?

— Нет, раз две забил и одну отдал. Но лидером этой тройки я бы назвал Ткачева. Молодец! Ни одна голевая комбинация не обошлась без его участия.

— Однако в овертайме «три на три» именно Ткачев не удержал Ландескога, забившего победный гол.

— Да, он проиграл позицию в углу поля. Но чуть раньше получил тычок в лицо и на мгновение выключился из игры. Ничего страшного. В конце третьего периода активнее были шведы. В целом же это ничейный матч. Еще раз повторю: мне понравилась наша атака.

— С обороной хуже?

— Были отдельные ошибки, которые можно объяснить-оправдать несыгранностью защитников. Ну, и удаляться на ровном месте не следует. Миронов и Андронов не имели права фолить в тех ситуациях. Шведам со вторым голом сильно повезло. Их защитник (Джон Клинберг. — Прим Ред.) на лету поймал шайбу, которую выбрасывал из зоны Ничушкин, потом подключился к атаке и неотразимо бросил.

— Василевский мог выручить?

— К нему претензий быть не может, несмотря на четыре пропущенные шайбы. Его коллеги по вратарскому цеху из НХЛ Худобин и Варламов в позапрошлом и прошлом году сыграли в Евротуре куда менее успешно. И потеряли место в сборной на чемпионате мира. Василевский играет спокойно и уверенно. Чувствуя доверие тренеров.

— Есть ли вопросы по комплектованию звеньев?

— Понятно, что когда появятся Шипачев и Дадонов, а потом и Панарин, состав троек изменится. Думаю, три звена у нас уже сформированы. А в четвертой выходят те, кто копает в углах и на пятачке.