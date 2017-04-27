Борис Михайлов: И все-таки похвалю Ткачева
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов препарирует игру сборной России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Матч мне понравился, очень удивился, услышав несущееся с трибун родное «Шайбу!», — начинает Михайлов. — Этот дворец «Юханнесхоф» мне хорошо знаком, здесь наша тройка Михайлов — Петров — Харламов дебютировала на чемпионате мира в 1969 году. Тогда весь зал болел против нас, в хоккей вмешалась политика — события в Чехословакии. Но шведов мы дважды обыграли. Я, кстати, в обеих встречах забивал.
— Сборная Олега Знарка трижды поразила ворота хозяев, но для победы этого не хватило…
— Это не конец света. Конечно, обидно проигрывать, когда после двух периодов ведешь 3:1. А потом дважды пропускаешь в меньшинстве и в овертайме.
— Поражение по делу?
— Я бы не сказал. Первый и второй периоды остались за сборной России. Наши смотрелись интереснее, особенно в атаке. Грамотно и продуктивно разыгрывали большинство.
— В отсутствие Шипачева и Дадонова у нас на большинство выходили две бригады.
— Мне понравилось звено Ткачева. В большинстве, правда, с ним и Мозякиным выходил мощный Ничушкин и ехал толкаться на пятачок. Туда же устремлялся защитник Антипин. Развязывая руки Мозякину, который забил две шайбы. Третий гол напомнил мне о магнитогорской связке Мозякин — Зарипов.
— Вторая бригада большинства, в которой с тройкой Наместникова выходил Плотников, заброшенными шайбами не отметилась.
— В головы тренерам не залезешь. Я так и не понял, почему в большинстве Плотников перемещался в звено к энхаэловцам, а Ничушкин — к Мозякину и Ткачеву.
— В звене энхаэловцев роль первой скрипки заранее отводилась Кучерову, главному снайперу НХЛ в большинстве, наколотившему в уходящем сезоне 40 шайб…
— Кучеров
— Наверное, не адаптировался к европейским «аэродромам». В интервью «Советскому спорту» он признался, что не любит играть на широких коробках.
— Кучеров атаковал много, но все время шайба летела мимо. А Мозякин первым же броском забил. С помощью двух рикошетов.
— Мозякин не уронил планку?
— Нет, раз две забил и одну отдал. Но лидером этой тройки я бы назвал Ткачева. Молодец! Ни одна голевая комбинация не обошлась без его участия.
— Однако в овертайме «три на три» именно Ткачев не удержал Ландескога, забившего победный гол.
— Да, он проиграл позицию в углу поля. Но чуть раньше получил тычок в лицо и на мгновение выключился из игры. Ничего страшного. В конце третьего периода активнее были шведы. В целом же это ничейный матч. Еще раз повторю: мне понравилась наша атака.
— С обороной хуже?
— Были отдельные ошибки, которые можно
— Василевский мог выручить?
— К нему претензий быть не может, несмотря на четыре пропущенные шайбы. Его коллеги по вратарскому цеху из НХЛ Худобин и Варламов в позапрошлом и прошлом году сыграли в Евротуре куда менее успешно. И потеряли место в сборной на чемпионате мира. Василевский играет спокойно и уверенно. Чувствуя доверие тренеров.
— Есть ли вопросы по комплектованию звеньев?
— Понятно, что когда появятся Шипачев и Дадонов, а потом и Панарин, состав троек изменится. Думаю, три звена у нас уже сформированы. А в четвертой выходят те, кто копает в углах и на пятачке.
— Как вам формат овертаймов «три на три»?
— В
|27.04.2017 19:30
|Зрители 8094
|основной раунд: Чешские игры
|Hovet
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Эдди Лэк
|Андрей Василевский
|1-й период
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|07:12
|09:48
|Йон Клингберг
|Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин)
|17:33
|2-й период
|Никита Гусев
|21:57
|26:45
|Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
|29:42
|Виктор Хедман
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|30:17
|31:56
|35:30
|Габриэль Ландескуг
|3-й период
|Андрей Миронов
|41:26
|43:10
|Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
|43:27
|Рихард Гюнге
|Иван Телегин
|50:21
|50:26
|Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
|53:42
|Карл Седерберг
|Овертайм
|64:08
|Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter