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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29578881/
27 апреля 2017, 23:17 | Хоккей: Европа | Советский спорт

Борис Михайлов: И все-таки похвалю Ткачева

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов препарирует игру сборной России.

Двукратный олимпийский чемпион Борис <span class=error>Михайлов</span> препарирует игру сборной России. Увеличить
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— Матч мне понравился, очень удивился, услышав несущееся с трибун родное «Шайбу!», — начинает Михайлов. — Этот дворец «Юханнесхоф» мне хорошо знаком, здесь наша тройка Михайлов — Петров — Харламов дебютировала на чемпионате мира в 1969 году. Тогда весь зал болел против нас, в хоккей вмешалась политика — события в Чехословакии. Но шведов мы дважды обыграли. Я, кстати, в обеих встречах забивал.

— Сборная Олега Знарка трижды поразила ворота хозяев, но для победы этого не хватило…
— Это не конец света. Конечно, обидно проигрывать, когда после двух периодов ведешь 3:1. А потом дважды пропускаешь в меньшинстве и в овертайме.

— Поражение по делу?
— Я бы не сказал. Первый и второй периоды остались за сборной России. Наши смотрелись интереснее, особенно в атаке. Грамотно и продуктивно разыгрывали большинство.

— В отсутствие Шипачева и Дадонова у нас на большинство выходили две бригады.
— Мне понравилось звено Ткачева. В большинстве, правда, с ним и Мозякиным выходил мощный Ничушкин и ехал толкаться на пятачок. Туда же устремлялся защитник Антипин. Развязывая руки Мозякину, который забил две шайбы. Третий гол напомнил мне о магнитогорской связке Мозякин — Зарипов.

— Вторая бригада большинства, в которой с тройкой Наместникова выходил Плотников, заброшенными шайбами не отметилась.
— В головы тренерам не залезешь. Я так и не понял, почему в большинстве Плотников перемещался в звено к энхаэловцам, а Ничушкин — к Мозякину и Ткачеву.

— В звене энхаэловцев роль первой скрипки заранее отводилась Кучерову, главному снайперу НХЛ в большинстве, наколотившему в уходящем сезоне 40 шайб…
— Кучеров какого-то особого впечатления не произвел. Почему? Вопрос к нему.

— Наверное, не адаптировался к европейским «аэродромам». В интервью «Советскому спорту» он признался, что не любит играть на широких коробках.
— Кучеров атаковал много, но все время шайба летела мимо. А Мозякин первым же броском забил. С помощью двух рикошетов.

— Мозякин не уронил планку?
— Нет, раз две забил и одну отдал. Но лидером этой тройки я бы назвал Ткачева. Молодец! Ни одна голевая комбинация не обошлась без его участия.

— Однако в овертайме «три на три» именно Ткачев не удержал Ландескога, забившего победный гол.
— Да, он проиграл позицию в углу поля. Но чуть раньше получил тычок в лицо и на мгновение выключился из игры. Ничего страшного. В конце третьего периода активнее были шведы. В целом же это ничейный матч. Еще раз повторю: мне понравилась наша атака.

— С обороной хуже?
— Были отдельные ошибки, которые можно объяснить-оправдать несыгранностью защитников. Ну, и удаляться на ровном месте не следует. Миронов и Андронов не имели права фолить в тех ситуациях. Шведам со вторым голом сильно повезло. Их защитник (Джон Клинберг. — Прим Ред.) на лету поймал шайбу, которую выбрасывал из зоны Ничушкин, потом подключился к атаке и неотразимо бросил.

— Василевский мог выручить?
— К нему претензий быть не может, несмотря на четыре пропущенные шайбы. Его коллеги по вратарскому цеху из НХЛ Худобин и Варламов в позапрошлом и прошлом году сыграли в Евротуре куда менее успешно. И потеряли место в сборной на чемпионате мира. Василевский играет спокойно и уверенно. Чувствуя доверие тренеров.

— Есть ли вопросы по комплектованию звеньев?
— Понятно, что когда появятся Шипачев и Дадонов, а потом и Панарин, состав троек изменится. Думаю, три звена у нас уже сформированы. А в четвертой выходят те, кто копает в углах и на пятачке.

— Как вам формат овертаймов «три на три»?
— В плей-офф ведь такого не будет. Меня удивило другое. Два года назад на чемпионате мира в Чехии Знарок в овертаймах «четыре на четыре» ни разу не выпустил Мозякина, а теперь капитан сборной России выходил два раза.

27.04.2017 19:30 Зрители 8094 основной раунд: Чешские игры Hovet
Швеция 4:3 ОТ Россия
(0:2, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Эдди Лэк Андрей Василевский
1-й период
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 07:12
09:48 Йон Клингберг
Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин) 17:33
2-й период
Никита Гусев 21:57
26:45 Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
29:42 Виктор Хедман
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 30:17
31:56
35:30 Габриэль Ландескуг
3-й период
Андрей Миронов 41:26
43:10 Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
43:27 Рихард Гюнге
Иван Телегин 50:21
50:26 Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
53:42 Карл Седерберг
Овертайм
64:08 Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Кристиан Викман (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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