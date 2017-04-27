Знарок: Удаления хоккеистов сборной России сказались на результате игры со шведами
СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Два подряд удаления хоккеистов сборной России сказались на результате матча Евротура с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Олег Знарок.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российские хоккеисты проиграли шведам в первом матче заключительного этапа Евротура со счетом 3:4 в овертайме, встреча проходила в Стокгольме. Два гола подряд шведы забили в большинстве.
«Не сказал бы, что нам не хватило сил, просто было два ненужных удаления. Неплохая игра была с нашей стороны. Что касается игры в меньшинстве, если пропустили, значит пока она не очень получается, мы работаем над этим», — сказал Знарок.
По мнению тренера, у команды присутствуют проблемы с вбрасываниями. «Если бы вбрасывания выигрывали, половины ошибок не было», — отметил он.
Тренер положительно оценил игру звена, в котором выступали вместе Владимир Ткачев и лучший снайпер чемпионатов страны Сергей Мозякин. «А вам как эта связка? Хорошо? Ну вот вы и ответили на свой вопрос», — сказал Знарок.
Россияне обеспечили себе победу в Евротуре на предыдущем этапе. Следующий матч в рамках Чешских хоккейных игр команда проведет против финнов 29 апреля.
|27.04.2017 19:30
|Зрители 8094
|основной раунд: Чешские игры
|Hovet
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Эдди Лэк
|Андрей Василевский
|1-й период
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|07:12
|09:48
|Йон Клингберг
|Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин)
|17:33
|2-й период
|Никита Гусев
|21:57
|26:45
|Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
|29:42
|Виктор Хедман
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|30:17
|31:56
|35:30
|Габриэль Ландескуг
|3-й период
|Андрей Миронов
|41:26
|43:10
|Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
|43:27
|Рихард Гюнге
|Иван Телегин
|50:21
|50:26
|Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
|53:42
|Карл Седерберг
|Овертайм
|64:08
|Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter