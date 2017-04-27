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27 апреля 2017, 22:58 | Хоккей: Европа | ТАСС

Василевский: Хоккеисты сборной России немного сдали во второй половине игры со шведами

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России немного сдали во второй половине матча со шведами в рамках Евротура. Такое мнение журналистам высказал вратарь команды Андрей Василевский.

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Россияне проиграли шведам в стартовом матче заключительного этапа Евротура со счетом 3:4 в овертайме, встреча проходила в Стокгольме. При этом подопечные Олега Знарка вели в счете по ходу матча 2:0 и 3:1.

«Играли нормально, все-таки не новички приехали играть с нами — больше половины игроков из Национальной хоккейной лиги. Хорошо подправили шайбу в ситуациях с первым и третьим пропущенными голами, при втором тоже хорошо попали. В целом мы хорошо играли, особенно в первой половине, во второй части немного сдали. Нужно меньшинство подтянуть», — сказал Василевский.

Ранее тренерский штаб команды сообщил, что Василевский станет первым номером сборной России на чемпионате мира.

27.04.2017 19:30 Зрители 8094 основной раунд: Чешские игры Hovet
Швеция 4:3 ОТ Россия
(0:2, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Эдди Лэк Андрей Василевский
1-й период
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 07:12
09:48 Йон Клингберг
Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин) 17:33
2-й период
Никита Гусев 21:57
26:45 Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
29:42 Виктор Хедман
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 30:17
31:56
35:30 Габриэль Ландескуг
3-й период
Андрей Миронов 41:26
43:10 Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
43:27 Рихард Гюнге
Иван Телегин 50:21
50:26 Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
53:42 Карл Седерберг
Овертайм
64:08 Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Кристиан Викман (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сборная России
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