Василевский: Хоккеисты сборной России немного сдали во второй половине игры со шведами

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Россияне проиграли шведам в стартовом матче заключительного этапа Евротура со счетом 3:4 в овертайме, встреча проходила в Стокгольме. При этом подопечные Олега Знарка вели в счете по ходу матча 2:0 и 3:1.

«Играли нормально, все-таки не новички приехали играть с нами — больше половины игроков из Национальной хоккейной лиги. Хорошо подправили шайбу в ситуациях с первым и третьим пропущенными голами, при втором тоже хорошо попали. В целом мы хорошо играли, особенно в первой половине, во второй части немного сдали. Нужно меньшинство подтянуть», — сказал Василевский.

Ранее тренерский штаб команды сообщил, что Василевский станет первым номером сборной России на чемпионате мира.