Ткачев сработался с Мозякиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КОМАНДА НОВАЯ, АРЕНА — СТАРАЯ

Вынесенный матч Чешских игр наша команда проводила со шведами в Стокгольме. И не на привычной «Глобен-арене», а на соседнем Hovet, построенным в 1967 году. Фасад здания возвышается над землей всего на один этаж. Остальное — уходит под землю. Ее делят сразу два клуба — непримиримые соперники «АИК» и «Юргорден». Первый ныне выступает в дивизионе рангом ниже — Алсвенскан, второй — в элите. За «Юргорден» ныне играет мой приятель, с которым я познакомился на сборах в Новосибирске — Калле Риддервалль. Очень хотел его встретить, но не получилось, да и за сборную он не играл уже два года.

Арена, надо сказать, достаточно потрепанная, свет на ней тусклый. Освещают площадку лампы только из зала. Причем сами эти лампы выглядят ровесниками арены.

В 13-тысячном «Глобене» матч Евротура проводить не стали. Организаторы решили, что столько зрителей они не соберут. В Швеции давно плохо ходят на хоккей. Достаточно вспомнить матчи чемпионатов мира 2012 и 2013 годов. Ни на четвертьфинал с Чехией в 2012-м, ни годом позже в финале аншлага не было и в помине. Что уже говорить про Евротур!

Хотя посмотреть в скандинавской сборной есть на кого. Защитники «Тампы» Хедман и Стролльман, Клинберг из «Далласа», Ландеског из «Колорадо». Есть даже брат Клинберга — Карл, выступавший недавно в «Торпедо».

Сам 13-тысячник сейчас отдыхает и готовится к концертам. На нем нет льда, бортов, в общем, ему не до хоккея. А старенький Hovet на удивление заполнился почти до отказа.

Наша команда поселилась в той же гостинице, в которой проживала 5 лет назад во время ставшего победным чемпионата мира. Сейчас из той обоймы в сборной нет никого. В той команде Билялетдинова из тех, кто приехал сейчас, мог быть разве только Сергей Мозякин. Впрочем, Мозякин, у Билялетдинова… Последующие события показали, что это вряд ли могло бы случиться.

ИГРА В СЛОВА

Во время перелета игроки заняты собственным досугом. Играют, читают (Владислав Наместников засел за книгу на английском), а, по большей части, спят. Среди компьютерных игр есть самые разные жанры. Игроки «Тампы» в своих телефонах отгадывают слова: известная игра, где нужно назвать близкие по значению существительные.

— Грибы? — спросил меня Никита Кучеров.

Я опешил.

— Какие ты знаешь грибы? — не успокаивался он.

— Подберезовик, подосиновик, белый, лисичка.

— Намес, пиши, — обрадовался Никита. Дело пошло.

Незадолго до этого Кучеров дал интервью сразу нескольким российским изданиям. Так обстоятельно он еще ни с кем не разговаривал.

В России интервью всем понравилось. В Америке же резонанс вызвали слова про то, что некоторые его партнеры в «Тампе» остановились в развитии и просто получают деньги. А за океаном так говорить не принято. Успокаивать ситуацию пришлось генменеджеру Стиву Айзерману.

Мы обсудили с Никитой эту ситуацию, и он поделился по этому поводу своим мнением. О чем он говорил, писать не буду, чтобы не вызывать еще один резонанс.

— Да все правильно он сказал, — поделился мнением один из игроков. — Это же правда, а правду никто не любит.

В России резонанс вызвала фраза про тот хоккей, в который играет (а точнее — играл ЦСКА, так как главный тренер Дмитрий Квартальнов оставил свой пост). «Ужасный», по словам Никиты. «Жалко ребят, которые там играют». В сборной к этому заявлению отнеслись с юмором.

— А где армейцы? — спросил вышедший из раздевалки после тренировки бывший форвард ЦСКА Роман Любимов.

— Пошли в тренажерный зал, — ответили ему.

— О, пойду их немного пожалею, — обрадовался он.

В общем, не жизнь, а сплошная «игра в слова».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гол имени Мозякина-Ткачёва, вот так делаем 1:0. Кто автор? Решайте сами: <a href="https://t.co/shsa4qKc5s">pic.twitter.com/shsa4qKc5s</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/857638773336793088">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИНТЕРЕСНЫЕ СОЧЕТАНИЯ, ИНТЕРЕСНЫЙ ХОККЕЙ

Турнирного значения матчи Евротура уже не имеют. Сборная России его уже выиграла. Основная задача трех заключительных матчей — посмотреть в деле основных кандидатов, определиться с игровыми сочетаниями и составом.

Матч пропускали нападающий Евгений Дадонов, Вадим Шипачев и Анатолий Голышев. Защитник Андрей Зубарев уехал домой. Я встретил его в гостинице у лифта.

— Даже вот так стоять не могу. — Зубарев изобразил стойку на коньках.

Дадонов пропустил занятие на льду, но с утра уже вышел на раскатку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот шайба номер 2, вот почему на табло теперь 2:0. Хорошо! <a href="https://t.co/gvB0Q8s48q">pic.twitter.com/gvB0Q8s48q</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/857642535501656064">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В игре сборная России продемонстрировала не только интересные сочетания, но и интересный хоккей. Перед матчем было много вопросов, как проявит себя связка Ткачева и Мозякина — и она проявила неплохо, организовав две шайбы.

С первых минут в игре загремели борта, хоккеисты ложились под шайбы. Любопытными были сочетания и розыгрыш большинства, где в первой бригаде выходили четыре нападающих: Гусев, Кучеров, Наместников и Плотников вместе с защитником Проворовым.

Игра приняла довольно жесткий характер с самого начала. В первом периоде судьи пропустили удар в голову на Владимире Ткачеве. Еще одним интересным моментом стало награждение прямо во время игры: в одной из пауз защитнику шведской сборной Томмернесу организаторы подарили цветы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Идеальный розыгрыш от Ткачёва и Мозякина! Пас на ?/?!<br>?3:1? <a href="https://t.co/R0r7EYDVBt">pic.twitter.com/R0r7EYDVBt</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/857652722711101441">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игра проходила по сценарию сборной России. Однако в третьем периоде шведы дважды реализовали большинство.

В концовке команды подарили интереснейший овертайм, в котором россияне пропустили за 52 секунды до сирены.

Марат САФИН

из Стокгольма.