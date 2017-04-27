Сборная Чехии обыграла команду Финляндии на старте домашнего этапа Еврохоккейтура
МОСКВА, 27 апр —
Р-Спорт. Сборная Чехии обыграла команду Финляндии в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура, который проходит в Ческе-Будеёвице.
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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Роман Червенка (15-я минута), Ян Рутта (30) и Робин Ганзл (46). У гостей отличились Антти Пильстрем (3) и Миро Аалтонен (8).
Чехи одержали пятую победу в 10 матчах в сумме четырех этапов Евротура и набрали 15 очков. У финнов — 9 очков в 10 матчах. Сборная России досрочно выиграла Евротур, у команды на данный момент 25 очков.
В следующем матче финального этапа сборная Чехии сыграет 29 апреля с командой Швеции, а сборная Финляндии встретится с командой России.
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