Сборная Чехии обыграла команду Финляндии на старте домашнего этапа Еврохоккейтура

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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Роман Червенка (15-я минута), Ян Рутта (30) и Робин Ганзл (46). У гостей отличились Антти Пильстрем (3) и Миро Аалтонен (8).

Чехи одержали пятую победу в 10 матчах в сумме четырех этапов Евротура и набрали 15 очков. У финнов — 9 очков в 10 матчах. Сборная России досрочно выиграла Евротур, у команды на данный момент 25 очков.

В следующем матче финального этапа сборная Чехии сыграет 29 апреля с командой Швеции, а сборная Финляндии встретится с командой России.