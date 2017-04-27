Сборная России проиграла первый матч на Чешских хоккейных играх

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В другой встрече, состоявшейся в Ческе-Будеевице, чехи переиграли финнов (3:2).

Ворота сборной России защищал 22-летний голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. С капитанской повязкой на лед вышел нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин.

Россияне вышли вперед на восьмой минуте. Мозякин атаковал ворота соперника с левого пятачка, голкипер сборной Швеции Эдди Лэк, выступающий в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», отбил шайбу по центру, и форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев отправил шайбу в ворота.

На 18-й минуте Ткачев оформил дубль. Мозякин убежал по правому борту, отбросив шайбу партнеру по команде. Ткачев мощным броском поразил ворота хозяев площадки.

На 26-й минуте шведы сократили разницу в счете до минимума. Калле Росен бросил от синей линии, и представитель «Каролины» Элиас Линдхольм подставил клюшку. Василевский не смог остановить шайбу, влетевшую в правую девятку.

В середине второго периода в третий раз за матч сработала связка Мозякин — Ткачев. Капитан сборной России при игре в большинстве перевел шайбу на правый фланг, форвард «Ак Барса» стянул на себя двух соперников и отдал обратную передачу на Мозякина, поразившего пустой угол.

На 44-й минуте большинство реализовали хозяева. Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг выложил шайбу Джону Клинбергу на пятачок, и защитник «Далласа» с лета поймал шайбу и отправил ее левую девятку.

В середине третьего периода скандинавы еще раз удачно разыграли лишнего и сравняли счет. Хозяева выиграли вбрасывание, защитник «Тампы-Бэй» Антон Строльман отдал передачу под синюю линию, и нападающий «Каролины» Виктор Раск своим броском застал врасплох Василевского.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В овертайме при игре «три на три» Клинберг от левого фланга отдал передачу Ландескугу, тот выкатился на пятачок и отправил шайбу в дальний верхний угол.

Сборная России досрочно за этап до окончания Евротура забронировала себе первое место в итоговой таблице. На данный момент после 10 матчей у команды Олега Знарка 25 очков. И идущих на втором месте чехов — 15 баллов. Шведы с 11 очками — третьи. Финны — на последнем, четвертом месте (9 баллов).

На первом этапе Евротура — Кубке Карьяла — сборная России выиграла три матча из трех, заняв первое место в турнирной таблице. В стартовой встрече российские хоккеисты победили Финляндию со счетом 5:1, затем — Швецию 3:2, а в последнем матче разгромили Чехию 3:0. Чехи, которые до того выиграли два матча, заняли второе место.

На втором этапе — Кубке Первого канала — россияне заняли второе место, выиграв два матча (у Чехии — 5:1 и Финляндии — 4:3) и проиграв один (Швеции — 1:3). Первыми стали шведы, несмотря на поражение от Чехии в заключительном матче со счетом 1:4. Шведы, как и сборная России, набрали шесть очков и обошли хозяев благодаря победе в личной встрече. Финны стали третьими, чехи — четвертыми.

На Шведских хоккейных играх — третьем этапе Евротура — россияне, как и на Кубке Карьяла, выиграли все три матча. Команда Знарка последовательно переиграла в основное время сборные Финляндии (2:1), Швеции (4:2) и Чехии (4:2). В игре со шведами три шайбы забросил нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, которому на тот момент было 19 лет. Три остальных участника Шведских хоккейных игр набрали по три очка.