Российские хоккеисты разгромили норвежцев в матче Кубка «Алроса»
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 8:2 в первом матче Кубка «Алроса», который проходит в
Санкт-Петербурге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (2-я минута), Егор Коршков (6), Кирилл Капризов (14, 35), Артем Блажиевский (16, 56), Александр Барабанов (30) и Степан Санников (56). У проигравших отличились Томас Ольсен (37) и Андреас Хейер (53).
Следующий матч российская команда проведет 29 апреля против сборной Словении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter