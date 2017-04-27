Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией
Официальный «твиттер» Федерации хоккея России рассказал о составе национальной команды, который примет участие в первом матче чешского этапа Евротура с командой Швеции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча начнётся сегодня, 27 апреля, в 19:30 по московскому времени.
Василевский (Сорокин);
Мозякин — Ткачёв — Плотников, Белов — Антипин;
Гусев — Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;
Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Гавриков;
Любимов — Светлаков — Бурдасов, Береглазов — Зуб.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter