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27 апреля 2017, 19:19 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Официальный «твиттер» Федерации хоккея России рассказал о составе национальной команды, который примет участие в первом матче чешского этапа Евротура с командой Швеции.

Официальный <span class=error>твиттер</span> Федерации хоккея России рассказал о составе национальной команды который примет участие в первом матче чешского этапа <span class=error>Евротура</span> с командой Швеции. Увеличить
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Встреча начнётся сегодня, 27 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Василевский (Сорокин);
Мозякин — Ткачёв — Плотников, Белов — Антипин;
Гусев — Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;
Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Гавриков;
Любимов — Светлаков — Бурдасов, Береглазов — Зуб.

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