Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура со шведами
СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России в вынесенном матче «Чешских хоккейных игр» — этапа Евротура — против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей российской команды Рашид Давыдов.
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«Сегодня в старте выйдет Василевский, (Илья) Сорокин будет вторым номером», — сказал Давыдов.
Встреча Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск. Остальные матчи заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр — пройдут в городе
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