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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29571762/
27 апреля 2017, 14:32 | Хоккей: Европа | ТАСС

Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура со шведами

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России в вынесенном матче «Чешских хоккейных игр» — этапа Евротура — против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей российской команды Рашид Давыдов.

Встреча Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме начало в 19:30 мск. Увеличить
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«Сегодня в старте выйдет Василевский, (Илья) Сорокин будет вторым номером», — сказал Давыдов.

Встреча Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск. Остальные матчи заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр — пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.

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Сборная имени Кучерова

27 апреля в Ческе Будейовице и Стокгольме стартуют Чешские хоккейные игры, последний этап Евротура. Сборная России под руководством Олега Знарка уже выиграла в общем зачете в этом сезоне, а последний этап будет заключительной частью подготовки к чемпионату мира.
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