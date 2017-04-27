Сборная имени Кучерова

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Триумфальный Евротур

Последний раз сборная России была чемпионом Еврохоккейтура в сезоне-2012/13, и с тех пор главный трофей доставался Финляндии и дважды Швеции. Причем последние два сезона сложились для национальной команды под управлением Олега Знарка совсем неудачно — два четвертых места среди четырех участников.

Но недаром систему проведения чемпионата Континентальной хоккейной лиги выстраивали под сборную России — в этом сезоне национальная команда своих болельщиков порадовала.

Причем нельзя сказать, что Знарок и его тренерский штаб ставили задачу выиграть Евротур во что бы то ни стало. Тренерский штаб проверил немало хоккеистов, а проиграл из трех состоявшихся этапов только тот, где состав команды был самым представительным — домашний Кубок Первого канала.

Зато на Кубке «Карьяла» и Шведских хоккейных играх главная команда страны не потеряла ни одного очка.

В итоге к последнему этапу тура у России в активе 24 балла, в то время как занимающая вторую позицию чешская сборная набрала в два раза меньше, а у шведов и финнов — и вовсе по 9 очков.

В общем, с турнирной точки зрения, для нашей сборной последний этап не имеет никакого значения. Правда, даже если бы и имел, важность победы в общем зачете Еврохоккейтура — вопрос как минимум дискуссионный.

Состав

Основная задача для четырех ведущих европейских сборных на последнем этапе Евротура — подготовка к чемпионату мира. Понятно, что составы на турнир еще не окончательны. Кого-то тренеры еще проверяют и могут «отцепить», а добавиться в команды могут энхаэловцы, которые проиграют в только начинающемся втором раунде Кубка Стэнли.

Тем не менее, все те хоккеисты, что сыграют в этих трех матчах, имеют шансы на чемпионат мира попасть, а потому состав сборной страны особенно интересен.

Тренерский штаб Олега Знарка вызвал немало энхаэловцев, хотя число их не выглядит запредельным.

Так, не сыграют на чемпионате мира голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отсутствие которого должен компенсировать Андрей Василевский из «Тампа-Бэй».

Не будет на мировом форуме Александра Радулова, у которого истек контракт с «Монреалем» и который не хочет рисковать возможным получением травмы, что может поставить под угрозу его перспективы продолжения карьеры в сильнейшей лиге мира.

На Шведских играх в составе сборной выступит защитник «Филадельфии» Иван Проворов, который уже несколько недель работал в составе олимпийской команды, проводившей контрольные встречи под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина.

Главной звездой российского нападения и вообще будет вингер «Тампы» Никита Кучеров, который работает на тренировках в тройке со своим партнером по «Лайтнинг» Владиславом Наместниковым и Никитой Гусевым, в звене с которым он прошел всю школу московских «Белых Медведей», «Красную Армию» и молодежную сборную России.

Из «Филадельфии» прибыл в атаку Роман Любимов, как и Проворов с Наместниковым, уже поигравший в Еврочеллендже за олимпийскую команду в последние недели.

Интересно, что вызван для подготовки к чемпионату мира форвард «Металлурга» из Магнитогорска Сергей Мозякин, который не сыграл ни на одном этапе Евротура — и вообще как-то не жаловал его штаб Знарка до сих пор.

Естественно, в составе и Вадим Шипачев из СКА, который тоже не играл на предыдущих этапах Евротура. А вот Евгений Дадонов пропустит первую встречу турнира, чтобы залечить повреждение.

Состав сборной России

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев.

Защитники: Андрей Миронов, Андрей Зубарев, Артем Зуб, Алексей Береглазов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Антон Белов.

Нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Мозякин, Анатолий Голышев, Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Роман Любимов.

Расписание

Среди конкурентов самым внушительным выглядит состав первого соперника — сборной Швеции. «Тре крунур» вызывали на Еврохоккейтур уже 11 хоккеистов из Национальной хоккейной лиги, вынудив помощника Знарка Харийса Витолиньша отметить, что этот состав у скандинавов сильнейший с 2013 года.

За «три короны» на домашнем турнире, а затем и на мировом форуме сыграют такие хоккеисты, как голкипер «Каролины» Эдди Лэк, защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Джон Клинберг («Даллас»), Антон Строльман («Тампа-Бэй»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона») и нападающие Элиас Линдхольм («Каролина») и Габриэль Ландеског («Колорадо»).

В общем, по именам состав шведов выглядит, пожалуй, даже поинтереснее, чем российская команда, а потому вдвойне интересно, как наши хоккеисты будут смотреться в матче против «Тре крунур», который к тому же состоится в Стокгольме.

Собственно, встреча Швеции и России станет единственной, которая состоится не в Ческе Будейовице. Она начнется в четверг в 19.30 мск.

29 апреля уже в Чехии наша команда сыграет с финнами, а на следующий день, последний для турнира, сразится с хозяевами соревнований.