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27 апреля 2017, 0:35 | Хоккей: Европа | ТАСС

Сборная России по хоккею матчем со шведами начинает выступление на Чешских играх

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Заключительный этап Евротура Чешские хоккейные игры стартует в четверг в Ческе-Будеевице. Для российской сборной первый матч на турнире будет вынесенным — в Стокгольме команда Олега Знарка сыграет против шведов.

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Российская сборная досрочно стала победителем Евротура, а матчи Чешских игр являются заключительным этапом подготовки к стартующему 5 мая в Германии и Франции чемпионату мира. Подопечные Знарка, как и соперники из Чехии, Финляндии и Швеции, выступят практически в тех же составах, которые начнут мировое первенство. Знарок пригласил на Чешские игры лишь четверых полевых игроков из Национальной хоккейной лиги — защитника Ивана Проворова и форварда Романа Любимова из «Филадельфии», а также нападающих клуба «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова и Владислава Наместникова.

Кроме них, в ближайших матчах могут сыграть вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй», НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), защитники Андрей Миронов («Динамо», Москва), Андрей Зубарев, Артем Зуб, Антон Белов (все — СКА), Алексей Береглазов и Виктор Антипин («Металлург», Магнитогорск), Владислав Гавриков («Локомотив»), Богдан Киселевич (ЦСКА), нападающие Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Андрей Светлаков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все — ЦСКА), Антон Бурдасов («Авангард»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все — СКА).

Дадонов матч в Стокгольме пропустит из-за небольшого повреждения, тренерский штаб решил поберечь одного из самых результативных игроков команды.

27 апреля сборная России сыграет в Стокгольме на 8-тысячной «Ховет-Арене» против сборной Швеции, которая усилилась 14 представителями НХЛ. Среди них — выступавшие на Кубке мира в канадском Торонто в сентябре прошлого года защитники Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Антон Строльман и Виктор Хедман (оба — «Тампа-Бэй»), а также нападающие Габриэль Ландеског, Карл Седерберг (оба — «Колорадо») и Маркус Крюгер («Чикаго»). Рассчитывает наставник «Тре Крунур» Рикард Гренборг и на игроков Континентальной хоккейной лиги — голкиперов Виктора Фаста (ЦСКА) и Никласа Сведберга («Салават Юлаев»), нападающего «Нефтехимика» Рихарда Гюнге, Линуса Умарка из «Салавата Юлаева» и Марио Кемпе из «Витязя».

Матч со шведами начнется в 19:30 мск. В субботу и воскресенье сборная России сыграет в Ческе-Будеевице — против финнов (14:00 мск) и хозяев (19:30) соответственно.

Финны и чехи рассчитывают на хоккеистов КХЛ

Финская сборная под руководством Лаури Марьямяки пока имеет в составе лишь четырех игроков из НХЛ — нападающих Себастьяна Ахо («Каролина»), Маркуса Хянникяйнена («Колумбус»), Вальттери Филппулу («Филадельфия») и Микко Рантанена («Колорадо»). Зато сразу 13 хоккеистов команды Суоми представляют КХЛ, в том числе вице-чемпионы мира 2016 года защитники Томми Кивисте («Автомобилист»), Топи Яакола («Йокерит»), Юусо Хиетанен («Динамо» Москва) и Атте Охтамаа («Ак Барс»), нападающие Томи Саллинен («Куньлунь») и Антти Пильстрем («Йокерит»). Чешская сборная, которую возглавляет Йозеф Яндрач, пока располагает пятью игроками из НХЛ и 13-ю — из КХЛ.

В нынешнем сезоне в Евротуре уже состоялись три этапа — финский «Кубок Карьялы» в ноябре, декабрьский «Кубок Первого канала» в Москве, а также Шведские игры в феврале. Сборная России досрочно стала победителем Евротура, набрав 24 очка. 12 очков у команды Чехии, по 9 набрали хоккеисты Финляндии и Швеции.

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа 27 и 29 апреля проведет в Санкт-Петербурге два матча в рамках «Кубка Алросы» — против команд Норвегии и Словении, которые также готовятся к чемпионату мира. После Чешских игр и Кубка Алросы национальная и олимпийская сборные страны проведут контрольный матч, после которого Олег Знарок определится с заявкой на чемпионат мира. Не исключено, некоторые игроки из олимпийской команды заменят на мировом первенстве хоккеистов, выступавших на Чешских играх.

Чемпионат мира в нынешнем году пройдет 5—21 мая в двух странах — Германии и Франции. Сборная России в германском Кельне сыграет в группе А против сборных Швеции, Италии, Германии, Дании, Словакии, Латвии и США. Группу В, матчи которой пройдут в Париже, составили команды Канады, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Франции, Белоруссии, Норвегии и Словении.

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Витолиньш: Матч со шведами станет хорошей проверкой для российских хоккеистов

Витолиньш: Матч со шведами станет хорошей проверкой для российских хоккеистов

СТОКГОЛЬМ /Швеция, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вынесенный матч Евротура со сборной Швецией станет хорошей проверкой для сборной России по хоккею. Такое мнение журналистам высказал тренер российской команды Харийс Витолиньш.
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