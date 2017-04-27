Сборная России по хоккею матчем со шведами начинает выступление на Чешских играх

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Российская сборная досрочно стала победителем Евротура, а матчи Чешских игр являются заключительным этапом подготовки к стартующему 5 мая в Германии и Франции чемпионату мира. Подопечные Знарка, как и соперники из Чехии, Финляндии и Швеции, выступят практически в тех же составах, которые начнут мировое первенство. Знарок пригласил на Чешские игры лишь четверых полевых игроков из Национальной хоккейной лиги — защитника Ивана Проворова и форварда Романа Любимова из «Филадельфии», а также нападающих клуба «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова и Владислава Наместникова.

Кроме них, в ближайших матчах могут сыграть вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй», НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), защитники Андрей Миронов («Динамо», Москва), Андрей Зубарев, Артем Зуб, Антон Белов (все — СКА), Алексей Береглазов и Виктор Антипин («Металлург», Магнитогорск), Владислав Гавриков («Локомотив»), Богдан Киселевич (ЦСКА), нападающие Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Андрей Светлаков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все — ЦСКА), Антон Бурдасов («Авангард»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все — СКА).

Хоккей Еврохоккейтур 2016-2017 Чешские игры, 27.04.2017, 19:30 -:- Швеция Россия

Дадонов матч в Стокгольме пропустит из-за небольшого повреждения, тренерский штаб решил поберечь одного из самых результативных игроков команды.

27 апреля сборная России сыграет в Стокгольме на 8-тысячной «Ховет-Арене» против сборной Швеции, которая усилилась 14 представителями НХЛ. Среди них — выступавшие на Кубке мира в канадском Торонто в сентябре прошлого года защитники Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Антон Строльман и Виктор Хедман (оба — «Тампа-Бэй»), а также нападающие Габриэль Ландеског, Карл Седерберг (оба — «Колорадо») и Маркус Крюгер («Чикаго»). Рассчитывает наставник «Тре Крунур» Рикард Гренборг и на игроков Континентальной хоккейной лиги — голкиперов Виктора Фаста (ЦСКА) и Никласа Сведберга («Салават Юлаев»), нападающего «Нефтехимика» Рихарда Гюнге, Линуса Умарка из «Салавата Юлаева» и Марио Кемпе из «Витязя».

Матч со шведами начнется в 19:30 мск. В субботу и воскресенье сборная России сыграет в Ческе-Будеевице — против финнов (14:00 мск) и хозяев (19:30) соответственно.

Финны и чехи рассчитывают на хоккеистов КХЛ

Финская сборная под руководством Лаури Марьямяки пока имеет в составе лишь четырех игроков из НХЛ — нападающих Себастьяна Ахо («Каролина»), Маркуса Хянникяйнена («Колумбус»), Вальттери Филппулу («Филадельфия») и Микко Рантанена («Колорадо»). Зато сразу 13 хоккеистов команды Суоми представляют КХЛ, в том числе вице-чемпионы мира 2016 года защитники Томми Кивисте («Автомобилист»), Топи Яакола («Йокерит»), Юусо Хиетанен («Динамо» Москва) и Атте Охтамаа («Ак Барс»), нападающие Томи Саллинен («Куньлунь») и Антти Пильстрем («Йокерит»). Чешская сборная, которую возглавляет Йозеф Яндрач, пока располагает пятью игроками из НХЛ и 13-ю — из КХЛ.

Хоккей Еврохоккейтур 2016-2017 Чешские игры, 27.04.2017, 19:30 -:- Финляндия Чехия

В нынешнем сезоне в Евротуре уже состоялись три этапа — финский «Кубок Карьялы» в ноябре, декабрьский «Кубок Первого канала» в Москве, а также Шведские игры в феврале. Сборная России досрочно стала победителем Евротура, набрав 24 очка. 12 очков у команды Чехии, по 9 набрали хоккеисты Финляндии и Швеции.

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа 27 и 29 апреля проведет в Санкт-Петербурге два матча в рамках «Кубка Алросы» — против команд Норвегии и Словении, которые также готовятся к чемпионату мира. После Чешских игр и Кубка Алросы национальная и олимпийская сборные страны проведут контрольный матч, после которого Олег Знарок определится с заявкой на чемпионат мира. Не исключено, некоторые игроки из олимпийской команды заменят на мировом первенстве хоккеистов, выступавших на Чешских играх.