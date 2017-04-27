Сборная России по хоккею матчем со шведами начинает выступление на Чешских играх
СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Заключительный этап Евротура Чешские хоккейные игры стартует в четверг в
Ческе-Будеевице. Для российской сборной первый матч на турнире будет вынесенным — в Стокгольме команда Олега Знарка сыграет против шведов.
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Российская сборная досрочно стала победителем Евротура, а матчи Чешских игр являются заключительным этапом подготовки к стартующему 5 мая в Германии и Франции чемпионату мира. Подопечные Знарка, как и соперники из Чехии, Финляндии и Швеции, выступят практически в тех же составах, которые начнут мировое первенство. Знарок пригласил на Чешские игры лишь четверых полевых игроков из Национальной хоккейной лиги — защитника Ивана Проворова и форварда Романа Любимова из «Филадельфии», а также нападающих клуба «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова и Владислава Наместникова.
Кроме них, в ближайших матчах могут сыграть вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй», НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), защитники Андрей Миронов («Динамо», Москва), Андрей Зубарев, Артем Зуб, Антон Белов (все — СКА), Алексей Береглазов и Виктор Антипин («Металлург», Магнитогорск), Владислав Гавриков («Локомотив»), Богдан Киселевич (ЦСКА), нападающие Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Андрей Светлаков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все — ЦСКА), Антон Бурдасов («Авангард»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все — СКА).
Дадонов матч в Стокгольме пропустит
27 апреля сборная России сыграет в Стокгольме на 8-тысячной «Ховет-Арене» против сборной Швеции, которая усилилась 14 представителями НХЛ. Среди них — выступавшие на Кубке мира в канадском Торонто в сентябре прошлого года защитники Оливер
Матч со шведами начнется в 19:30 мск. В субботу и воскресенье сборная России сыграет в
Финны и чехи рассчитывают на хоккеистов КХЛ
Финская сборная под руководством Лаури Марьямяки пока имеет в составе лишь четырех игроков из НХЛ — нападающих Себастьяна Ахо («Каролина»), Маркуса Хянникяйнена («Колумбус»), Вальттери Филппулу («Филадельфия») и Микко Рантанена («Колорадо»). Зато сразу 13 хоккеистов команды Суоми представляют КХЛ, в том числе
В нынешнем сезоне в Евротуре уже состоялись три этапа — финский «Кубок Карьялы» в ноябре, декабрьский «Кубок Первого канала» в Москве, а также Шведские игры в феврале. Сборная России досрочно стала победителем Евротура, набрав 24 очка. 12 очков у команды Чехии, по 9 набрали хоккеисты Финляндии и Швеции.
Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа 27 и 29 апреля проведет в
Чемпионат мира в нынешнем году пройдет
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