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26 апреля 2017, 22:12 | Хоккей: Европа | ТАСС

Витолиньш: Матч со шведами станет хорошей проверкой для российских хоккеистов

СТОКГОЛЬМ /Швеция, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вынесенный матч Евротура со сборной Швецией станет хорошей проверкой для сборной России по хоккею. Такое мнение журналистам высказал тренер российской команды Харийс Витолиньш.

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«У шведов сильная по составу команда, много игроков из- за океана. Для нас это будет хороший тест. У нас идет подготовка к чемпионату мира, некоторые игроки еще не полностью вышли из-под нагрузки. У нас есть еще неделя на подготовку», — сказал Витолиньш.

«Потери есть всегда. Нет игроков похожих на Дацюка или Ковальчука. На данный момент отталкиваемся от того, что есть. Вместо них другие ребята должны использовать свой шанс и показать, что они близки к тому. Что могут заменить в трудный момент», — добавил специалист.

Матч Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.

Заключительный этап Евротура — Чешские хоккейные игры — пройдет в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.

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Новости Европейского хоккея

Дадонов из-за травмы пропустит матч Еврохоккейтура со шведами

Дадонов из-за травмы пропустит матч Еврохоккейтура со шведами

СТОКГОЛЬМ /Швеция, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов пропустит вынесенный матч Евротура со сборной Швеции из-за травмы. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Хайрис Витолиньш.
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