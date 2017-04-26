Витолиньш: Матч со шведами станет хорошей проверкой для российских хоккеистов

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«У шведов сильная по составу команда, много игроков из- за океана. Для нас это будет хороший тест. У нас идет подготовка к чемпионату мира, некоторые игроки еще не полностью вышли из-под нагрузки. У нас есть еще неделя на подготовку», — сказал Витолиньш.

«Потери есть всегда. Нет игроков похожих на Дацюка или Ковальчука. На данный момент отталкиваемся от того, что есть. Вместо них другие ребята должны использовать свой шанс и показать, что они близки к тому. Что могут заменить в трудный момент», — добавил специалист.

Матч Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.