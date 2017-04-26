Дадонов из-за травмы пропустит матч Еврохоккейтура со шведами

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«Мы решили его поберечь, завтра он не сыграет», — сказал он.

Матч Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.