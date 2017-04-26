Дадонов из-за травмы пропустит матч Еврохоккейтура со шведами
СТОКГОЛЬМ /Швеция, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов пропустит вынесенный матч Евротура со сборной Швеции
из-за травмы. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Хайрис Витолиньш.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы решили его поберечь, завтра он не сыграет», — сказал он.
Матч Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.
Заключительный этап Евротура — Чешские хоккейные игры — пройдет в городе
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