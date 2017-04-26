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26 апреля 2017, 20:18 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

Кучеров играет в звене с Гусевым и Наместниковым перед матчем со Швецией

Сегодня сборная России провела тренировку в преддверии вынесенного матча Чешских игр против команды Швеции. Отметим, игроки «Тампы» Владислав Наместников и Никита Кучеров сыграют с Никитой Гусевым.

Сегодня сборная России провела тренировку в преддверии вынесенного матча Чешских игр против команды Швеции. Увеличить
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Национальная команда тренировалась в следующих звеньях:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев.

белые: Антон Белов — Виктор Антипин, Сергей Мозякин — Владимир Ткачев — Сергей Плотников;.

красные: Иван Проворов — Андрей Миронов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров;.

зеленые: Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Валерий Ничушкин — Вадим Шипачев;.

синие: Алексей Береглазов — Артем Зуб, Роман Любимов — Андрей Светлаков — Антон Бурдасов — Анатолий Голышев.

Напомним, что матч Швеция — Россия состоится завтра, 26 апреля, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

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