Хоккеист олимпийской сборной РФ Капризов работает в тройке с Барабановым и Воробьевым
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Форвард олимпийской сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Барабановым и Михаилом Воробьевым на тренировке в среду, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.
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Полностью сочетания сборной России на тренировке в среду выглядят следующим образом:
вратари: Игорь Шестеркин, Игорь Устинский, Андрей Филоненко;.
красные: Захар Арзамасцев — Артем Блажиевский; Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников;.
синие: Егор Рыков — Максим Чудинов; Кирилл Капризов — Михаил Воробьёв — Александр Барабанов; Никита Черепанов;.
черные: Артем Сергеев — Михаил Науменков; Александр Дергачёв — Вячеслав Основин — Максим Мамин.
белые: Рушан Рафиков — Роман Манухов; Александр Полунин — Павел Красковский — Егор Коршков; Артем Ильенко.
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