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26 апреля 2017, 18:41 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеист олимпийской сборной РФ Капризов работает в тройке с Барабановым и Воробьевым

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Форвард олимпийской сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Барабановым и Михаилом Воробьевым на тренировке в среду, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.

Форвард олимпийской сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром <span class=error>Барабановым</span> и Михаилом <span class=error>Воробьевым</span> на тренировке в среду сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> национальной команды. Увеличить
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Международный турнир в Санкт-Петербурге с участием олимпийской сборной России, команд Норвегии и Словении пройдет с 27 по 29 апреля. В четверг россияне сыграют с норвежцами.

Полностью сочетания сборной России на тренировке в среду выглядят следующим образом:

вратари: Игорь Шестеркин, Игорь Устинский, Андрей Филоненко;.

красные: Захар Арзамасцев — Артем Блажиевский; Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников;.

синие: Егор Рыков — Максим Чудинов; Кирилл Капризов — Михаил Воробьёв — Александр Барабанов; Никита Черепанов;.

черные: Артем Сергеев — Михаил Науменков; Александр Дергачёв — Вячеслав Основин — Максим Мамин.

белые: Рушан Рафиков — Роман Манухов; Александр Полунин — Павел Красковский — Егор Коршков; Артем Ильенко.

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