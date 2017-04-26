Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29551752/?
26 апреля 2017, 0:22 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

Сборная Швеции отказалась брать двух игроков «Сочи» на Евротур

Тренерский штаб сборной Швеции принял решение отказаться от двух игроков «Сочи» на матчи чешского этапа Евротура, сообщает официальный сайт российской команды. Таким образом, на турнир не поедут защитник Оскар Фантенберг и форвард Андре Петерссон.

Отмечается, что, скорее всего оба игрока пропустят чемпионат мира-2017, который пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. В минувшем сезоне Фантенберг провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 23 (3+20) очка. На счету Петтерссона 29 (14+15) очков в 39 встречах.

Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Швеции
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Одиннадцать игроков НХЛ вошли в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура

Одиннадцать игроков НХЛ вошли в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Одиннадцать игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), вошли в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура, сообщается в пресс-релизе Шведской ассоциации хоккея.
Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

"Каррера хочет пять новичков. На трансферы выделят 30 миллионов евро"

Алексей Ягудин: "Зенит" - "Урал": что за хрень"

Овечкина чуть не "сломали"