Объявлен состав сборной России на этап Еврохоккейтура в Чехии
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты Сергей Мозякин, Никита Кучеров и Вадим Шипачев вошли в состав сборной России на этап Евротура в Чехии, а хоккеисты Кирилл Капризов, Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Игорь Шестеркин не включены в состав национальной команды, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.
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Чешский этап Евротура пройдет с 27 по 30 апреля. Чемпионат мира пройдет 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
Тренерский штаб национальной сборной России определил состав для участия в заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх:
вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев;.
защитники: Андрей Миронов, Андрей Зубарев, Артем Зуб, Алексей Береглазов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Антон Белов;.
нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Мозякин, Анатолий Голышев, Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Роман Любимов.
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