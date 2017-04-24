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24 апреля 2017, 21:34 | Хоккей: Европа | Vesti.kz

Массовая драка случилась в женском чемпионате Казахстана по хоккею

В матче чемпионата Казахстана между алматинской командой «Айсулу» и астанинской «Томирис» случилась массовая драка. Об этом сообщает Shaiba.kz.

Причины драки не называются. Матч, который проходил в 24 апреля на раскаточной арене Дворца спорта имени Балуана Шолака, завершился со счетом 2:0 в пользу «Айсулу». Шайбы были заброшены во втором и третьем периодах.

В женском чемпионате по хоккею участвуют пять команд. В каждом туре все пять клубов проводят матчи по круговой системе в одном городе. Всего же в чемпионате три тура — каждая команда играет в итоге 15 матчей.

Чемпионом Казахстана в этом сезоне стала «Айсулу», которая участвовала только в финальной стадии. Второе место в активе «Томирис», а третьим стало «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

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