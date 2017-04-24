Массовая драка случилась в женском чемпионате Казахстана по хоккею
В матче чемпионата Казахстана между алматинской командой «Айсулу» и астанинской «Томирис» случилась массовая драка. Об этом сообщает Shaiba.kz.
Причины драки не называются. Матч, который проходил в 24 апреля на раскаточной арене Дворца спорта имени Балуана Шолака, завершился со счетом 2:0 в пользу «Айсулу». Шайбы были заброшены во втором и третьем периодах.
В женском чемпионате по хоккею участвуют пять команд. В каждом туре все пять клубов проводят матчи по круговой системе в одном городе. Всего же в чемпионате три тура — каждая команда играет в итоге 15 матчей.
Чемпионом Казахстана в этом сезоне стала «Айсулу», которая участвовала только в финальной стадии. Второе место в активе «Томирис», а третьим стало «Торпедо» из
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