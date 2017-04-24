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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29534966/
24 апреля 2017, 16:57 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

Детские команды «Спартака» и минского «Динамо» подрались после игры

«Спартак» обыграл минское «Динамо» на товарищеском турнире для хоккеистов 2006 года рождения (4:2).

Спартак обыграл минское Динамо на товарищеском турнире для хоккеистов 2006 года рождения (4:2). Увеличить
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После финальной сирены на льду арены «Айсберг» в Сочи произошла драка между юными хоккеистами. Красно-белые опубликовали видео инцидента на своей странице в «Твиттере».

«Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры», — говорится в описании к видео.
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