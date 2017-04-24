Детские команды «Спартака» и минского «Динамо» подрались после игры
«Спартак» обыграл минское «Динамо» на товарищеском турнире для хоккеистов 2006 года рождения (4:2).
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Видимо, что-то случилось...
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После финальной сирены на льду арены «Айсберг» в Сочи произошла драка между юными хоккеистами.
«Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры», — говорится в описании к видео.
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