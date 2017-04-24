Детские команды «Спартака» и минского «Динамо» подрались после игры

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После финальной сирены на льду арены «Айсберг» в Сочи произошла драка между юными хоккеистами. Красно-белые опубликовали видео инцидента на своей странице в «Твиттере».

«Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры», — говорится в описании к видео.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры ?? <a href="https://t.co/1nEXuCxt73">pic.twitter.com/1nEXuCxt73</a></p>— Спартак Москва (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/856492253669457921">24 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>