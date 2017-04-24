Определен состав участников хоккейной Лиги чемпионов на следующий сезон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Швецию в Лиге чемпионов представят клубы «Брюнас ИФ», «ХВ 71», «Йонкепинг», «Фрелунда», «Мальмё» и «Векшё», от Финляндии сыграют «ИФК Хельсинки», «Ювяскуля», «Кальпа Куопио», «Таппара Тампере», «ТПС Турку».

Также в турнире сыграют швейцарские «Цуг», «Давос», «Берн», «Цюрих Лайонс» и чешские «Били Тигржи Либерец», «Оцеларжи Тршинец», «Комета Брно», «Маунфилд». Германия будет представлена командами «Адлер Манхайм», «Гриззлис Вольфсбург», «Ред Булл Мюнхен». Австрия — «Клагенфурт», «Ред Булл Зальцбург», «Вена», Словакия — «Банска Быстрица», Норвегия — «Ставангер Ойлерс», Белоруссия — «Неман Гродно», Дания — «Эсбьерг Энерджи», Великобритания — «Кардифф Девилс», Франция — «Гэп Рапасес», Польша — «Комарх Краков». Также в Лиге чемпионов примет участие победитель Континентального кубка Международной федерации хоккея (IIHF).

Команды будут разбиты на четыре группы. Жеребьевка состоится 17 мая в Кельне во время чемпионата мира по хоккею. Групповой этап пройдет с 24 августа по 11 октября. В плей-офф, который начнется 31 октября, выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Финал Лиги чемпионов будет сыгран 6 февраля 2018 года.

Турнир проводится с сезона-2014/15. Учредителями лиги являются 26 клубов, шесть европейских лиг и IIHF. Клубы- учредители ежегодно участвуют в турнире. Помимо них, в Лиге чемпионов играют победители национальных чемпионатов Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Великобритании, Франции, Польши и победитель Континентального кубка IIHF, которые получают лицензию на один сезон. Действующий победителем турнира является «Фрелунда».