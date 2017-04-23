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23 апреля 2017, 23:36 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Одиннадцать игроков НХЛ вошли в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Одиннадцать игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), вошли в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура, сообщается в пресс-релизе Шведской ассоциации хоккея.

Одиннадцать игроков выступающих в Национальной хоккейной лиге (<span class=error>НХЛ</span>) вошли в состав сборной Швеции на чешский этап <span class=error>Евротура</span> сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> Шведской ассоциации хоккея. Увеличить
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Матчи «Чешских игр» пройдут с 27 по 30 апреля 2017 года. Одна из встреч турнира — между сборными Швеции и России — будет вынесенной и пройдет в Стокгольме 27 апреля. Всего в сборную Швеции вызваны 23 игрока, пять из которых представляют Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Полностью состав сборной Швеции выглядит следующим образом:

вратари — Виктор Фаст (ЦСКА, Россия), Эдди Лек («Каролина Харрикейнз», НХЛ), Никлас Сведберг («Салават Юлаев», Россия);.

защитники — Джон Клингберг («Даллас Старз», НХЛ), Антон Строльман, Виктор Хедман (оба — «Тампа Бэй Лайтнинг», НХЛ), Хенрик Тёммернес («Фрёлунда»), Калле Розен, Филип Хольм, Эрик Мартинссон (все — «Векшё Лейкерс»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотис», НХЛ);.

нападающие — Рихард Гюнге («Нефтехимик», Россия), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Векшё Лейкерс»), Йоэль Лундквист («Фрёлунда»), Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск (все — «Каролина Харрикейнз», НХЛ), Карл Сёдерберг, Габриэль Ландескуг (оба — «Колорадо Эвеланш», НХЛ), Карл Клингберг («Цуг», Швейцария), Линус Умарк («Салават Юлаев», Россия), Марио Кемпе («Витязь», Россия), Вилльям Карлссон («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ).

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