Одиннадцать игроков НХЛ вошли в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура

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Матчи «Чешских игр» пройдут с 27 по 30 апреля 2017 года. Одна из встреч турнира — между сборными Швеции и России — будет вынесенной и пройдет в Стокгольме 27 апреля. Всего в сборную Швеции вызваны 23 игрока, пять из которых представляют Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Полностью состав сборной Швеции выглядит следующим образом:

вратари — Виктор Фаст (ЦСКА, Россия), Эдди Лек («Каролина Харрикейнз», НХЛ), Никлас Сведберг («Салават Юлаев», Россия);.

защитники — Джон Клингберг («Даллас Старз», НХЛ), Антон Строльман, Виктор Хедман (оба — «Тампа Бэй Лайтнинг», НХЛ), Хенрик Тёммернес («Фрёлунда»), Калле Розен, Филип Хольм, Эрик Мартинссон (все — «Векшё Лейкерс»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотис», НХЛ);.

нападающие — Рихард Гюнге («Нефтехимик», Россия), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Векшё Лейкерс»), Йоэль Лундквист («Фрёлунда»), Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск (все — «Каролина Харрикейнз», НХЛ), Карл Сёдерберг, Габриэль Ландескуг (оба — «Колорадо Эвеланш», НХЛ), Карл Клингберг («Цуг», Швейцария), Линус Умарк («Салават Юлаев», Россия), Марио Кемпе («Витязь», Россия), Вилльям Карлссон («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ).