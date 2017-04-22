Второй подарок швейцарцам

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ШВЕЙЦАРИЯ — РОССИЯ — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зутер — 1 (Амбюль, Мальгин), 9:02 — 1:0. Холленштайн — 1 (п.в., Хас), 59:41 — 2:0.

Вратари: Хиллер — Сорокин (59:27 — 59:41).

Штраф: 4 — 6.

Судьи: Верли, Виннерборг.

22 апреля. Биль. Tissot Arena.

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ БИЛЯ

На следующий день после матча во Фрибуре россиянам предстояло переехать в Биль. Дорога заняла больше двух часов. Биль — маленький городок с населением всего 50 тысяч жителей. Основали его кельты на берегу Бильского озера. В отличие от Фрибура, где большая часть говорит на французском, в Биле почти 60 процентов жителей предпочитают немецкий. По-французски город, кстати, называется Бьен и на всех указателях он обозначен именно как Biel/Bienne.

Город известен, прежде всего, своим производством часов — именно там находятся штаб-квартиры почти всех ведущих часовых производителей.

Одноименная команда выступает в главной швейцарской лиге. В этом сезоне она вылетела в четвертьфинале плей-офф. Знакомых лиц в ней почти нет. Разве что защитник Майк Ландин, в течение трех сезонов выступавший за «Барыс».

Зато играет «Биль» на новой арене, построенной в 2015 году. Бок о бок с хоккейным построен футбольный стадион, а также зал для керлинга. После каменно-деревянного сарайчика во Фрибуре стадион в «Билле» показался царскими палатами. Особенно после того, как к своим рабочим местам мне и аналитической группе сборной под потолком арены приходилось ползти по-пластунски. В буквальном смысле! Деревянные балки перекрытия перегораживали места лож прессы, и чтобы попасть в следующий отсек, нужно было переползать под балкой — иного способа добраться не было.

НАМЕСТНИКОВ ВМЕСТО ТКАЧЕВА

Еще во врем первой встречи неожиданно захворал Владимир Ткачев. Видел его в лифте после игры и вид у него был неважный. Я даже не стал донимать его вопросами, все было понятно и так. Врачи посоветовали ему отдохнуть. Как раз прошел пик аклиматизации у Владислава Наместникова, и он вышел в звене с Максимом Маминым и Романом Любимовым.

Приехал на игру из своего швейцарского дома и тренер национальной сборной Харийс Витолинньш. Заглянул в тренерскую, узнал последние новости и отправился смотреть на игру, как простой зритель.

Чувствует себя как дома в Швейцарии и Владимир Юрзинов. «Будет полная арена», — обещал он перед матчем. Тут даже на игры за 9−12 места ходят полные стадионы. Кстати, за разговорами о правильности ударения в фамилии Проворов (на второй слог) заслуженный тренер СССР и РФ поведал персоналу сборной о том, что в его фамилии ударение падает на последний — ЮрзинОв. Но, как обычно бывает в таких случаях, под влиянием общественности он остался Юрзиновым.

ВМЕСТО РЕВАНША — НОЛЬ ЗАБИТЫХ ШАЙБ

Вместо Владимир Ткачева и Ильи Любушкина на игру вышли Владислав Наместников и Максим Чудинов. Форварда «Тампы» определили в звено к Максиму Мамину и Роману Любимову, а Анатолий Голышев был переведен в звено в Андрею Светлакову и Валерию Ничушкину.

Второй матч вышел еще более тяжелым, чем первый. Моментов наша команда вновь создала немало, но атаки швейцарцев были все таким же неприятными. Постоянные набросы на ворота, подправления, пасы на пятачок из-за ворот. Илья Сорокин не делал бесподобных сейвов, как в первой игре, но потрудиться ему пришлось изрядно. В конце первого периода россияне вновь четыре полные с небольшим перерывом минуты провели в меньшинстве. А пропустили в равных составах: позиционная ошибка в обороне привела к выходу «два в одного» и голу.

Вторая двадцатиминутка прошла в равной борьбе, а из игры россиян практически пропали острые моменты. Половину третьего периода наша команда вообще ни разу не забиралась в зону соперника. Только в последние 10 минут стали создавать опасные моменты. Дважды мог забить Ничушкин, но оба раза выручил вратарь.