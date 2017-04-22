Белорусские хоккеисты проиграли второй матч Швеции в Евровызове

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Второй поединок, как и первый, состоялся в гродненском Ледовом дворце. Подопечным Дэйва Льюиса не удалось дисциплинированно сыграть в обороне. Уже на старте первого периода Александр Павлович получил две минуты штрафа. Гости уверенно реализовали численный перевес. На 15-й минуте Деннис Эверберг увеличил преимущество в счете 2:0.

После отдыха белорусы на 24-й минуте усилиями Александра Когалева сократили отставание. В этот момент хозяева площадки играли в большинстве. Однако развить свой успех белорусы не смогли. Линус Умарк и Александр Бергстрем стали авторами очередных голов в ворота Кевина Лаланда — 4:1. Окончательный счет установил Марио Кемпе, воспользовавшись ошибкой Кевина Лаланда при выбросе шайбы из своей зоны — 5:1. В первом матче между этими командами был зафиксирован счет 4:1, в пользу Швеции.

Сборная Беларуси завершит программу матчей в Европейском хоккейном вызове выездными встречами с Францией (30 апреля и 1 мая). Чемпионат мира для подопечных Дэйва Льюиса откроется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.