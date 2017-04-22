Капитан Стась: Андрюха хуже точно бы не сделал

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Похоже, в пятницу со шведами банально недотерпели?

Скорее проблема в том, что не реализовали. В смысле — свои моменты. А был же отрезок, когда могли переломить ход матча. У шведов же с реализацией был порядок. Ну и наше большинство… Вновь шансов хватало, а на выходе — ничего.

С реализацией лишнего вообще пока беда. Что делать?

Сложно сказать. Может перестать искать какие-то эффектные розыгрыши, а просто бросать. И работать на пятаке на добиваниях.

В свое время последнее в спецбригадах у тебя это недурно получалось в «Динамо». В сборной сейчас не входишь ни в одну…

Это вопрос скорее тренерам. Но я, скажем так, и правда люблю играть на месте заслоняющего и добивающего в большинстве. Если мне это доверяют.

Матч не добавил пессимизма?

Скорее показал, к чему нам надо стремиться. Насколько шведы сильны и в индивидуальных, и в командных действиях. Вообще здорово, что удалось договориться с ними сейчас сыграть. Потому что на чемпионате мира накал борьбы в каждом матче будет примерно таким, как в этом.

К тебе вернулась капитанская нашивка… Или не сомневался, что она никуда не денется?

Особо не задумывался над этим. Просто приятно, что тренеры и партнеры мне по-прежнему доверяют. В общем, нашивка греет, но не жжет.

Племянник здорово расстроился, ставшись вне пятничного ростера?

Что поделать — это ротация состава. Уверен, если в субботу Сергей получит шанс, то покажет на льду все, что умеет, чтобы остаться в обойме сборной и на момент ее отправки во Францию.

Но шансов вновь сыграть в одной смене с дядей у него сейчас, видимо, негусто?

Опять же, вопрос скорее не ко мне, а к тренерам. Они же сейчас наигрывают меня с Павловичем и Лингле. Приятно играть, есть взаимопонимание. Играли же с Чарли в одной связке и раньше. Так что о каком-то недопонимании речи нет. Разве что нужно кое-то вспомнить.

Часто ли вспоминаются сейчас события годичной давности в Петербурге?

Скорее нет. Новый день, новые события, новые задачи… Стараюсь взять из прошедшего дня все лучшее и идти вперед.

Но плохое в прошлом — это же опыт, который может помочь в будущем.

Согласен, никто этот опыт и не отвергает. Выводы сделаны, ошибки проанализированы. Постараемся их не повторять сейчас в Париже.

Кстати, Льюис обмолвился, что ты предложил устроить команде во Франции экскурсию в замок Бордо. Обеспечивать досуг партнеров — одна из обязанностей капитана, или доводилось там бывать?

Ни то, ни другое. Просто понятно же, что перед стартом чемпионата мира многие будут волноваться. Идет напряженная подготовительная работа. Так что чуть разгрузить ноги и голову пред стартом ответственного турнира будет не лишним. Куда-то сходить, что-то интересное посмотреть. А дальше, как говорится, гугл в помощь: посидел, посмотрел, поискал — нашел. Обсудил с ребятами — им идея понравилась.

Как играется на гродненской арене?

О, атмосфера — просто супер! Пытался вспомнить, на что это похоже. И понял, что зрительская «озвучка» с песнями и скандированиями очень похожа на финал Кубка Шпенглера в Давосе. А это, поверьте, мощно. В Жлобине было здорово, но в Гродно — просто потрясающе.

В субботу можно надеяться на реванш?

Будем очень стараться. Особенно нужно приналечь на большинство. Да и в меньшинстве в пятницу пропустили — нужно обратить внимание на недочеты. В Париже от успешности игры в неравных ставах может зависеть слишком многое.

Вопрос, который не могу не задать: Степанова не хватает или «отряд не заметил потерю бойца»?

Все знают, насколько Андрей эмоциональный человек, да и игрок мастеровитый. Но тренеры приняли такое решение — значит, по какой-то причине считают, что так будет лучше для команды. И все-таки Андрюха хуже точно бы не сделал.

Заглавное фото: sputnik.by

Вячеслав ФЕДОРЕНКОВ из Гродно