Быков похвалил российских хоккеистов за показанный характер в игре со швейцарцами

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Россияне уступили в первом из двух запланированных поединков швейцарцам со счетом 1:2.

«Не скажу, что было низкое качество игры, но в тех моментах, которые мы создавали, и вратарь здорово у них сыграл, и мы немного небрежно сыграли. Мне очень понравилась наша молодежь: ребята техничные, с большим желанием, — сказал Быков. — Также мне понравилось, что наши ребята проявляли характер, даже когда швейцарцы сравняли счет и потом вышли вперед, наши не успокаивались, а создавали моменты».

В составах обеих сборных впервые в этом году сыграли представители Национальной хоккейной лиги. У россиян — защитник Иван Проворов и форвард Роман Любимов (оба — «Филадельфия»), а у швейцарцев — форвард «Флориды» Денис Мальгин.

«Мальгин — хороший мальчишка: приятно видеть, что он хорошо чувствует шайбу, дистанцию. Пока еще видимо у него идет акклиматизация, но это перспективный молодой человек. Про Проворова и Любимова могу сказать, что оба являются очень одаренными хоккеистами, и в силу обстоятельств невозможно с человека требовать прыгать выше головы. Идет подготовка к чемпионату мира и нужно правильно и с пониманием относиться к тому, как команда готова на данный момент», — подчеркнул он.

Следующий матч команды проведут 22 апреля в Биле.