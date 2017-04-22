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22 апреля 2017, 1:18 | Хоккей: Европа | ТАСС

Браташ: Хоккеисты РФ в матче со швейцарцами отдали много сил, играя в меньшинстве

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты в матче Евровызова со швейцарцами немало сил отдали на игру в меньшинстве. Об этом журналистам рассказал главный тренер олимпийской команды Олег Браташ.

Россияне проиграли в первом из двух матчей <span class=error>Евровызова</span> команде Швейцарии со счетом 1:2. Увеличить
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Россияне проиграли в первом из двух матчей команде Швейцарии со счетом 1:2. В начале второго периода гости играли в меньшинстве пять минут после удаления до конца игры защитника Богдана Киселевича.

«В первом и втором периоде имели достаточно шансов, но сумели забить только один гол. В третьем периоде команду не хватило, чтобы создать моменты, так как много сил отдали на меньшинство и пятиминутное удаление выбило из колеи, а сами, в свою очередь, большинством распорядились бездарно, — сказал Браташ. — Соперник быстрый, и это ожидалось, просто в силу объективных и субъективных причин мы не смогли показать свою лучшую игру, на что способны наши игроки. Надеюсь, завтра мы покажем лучший матч».

В составе россиян первые матчи после приезда из-за океана провели защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» Иван Проворов и его одноклубник Роман Любимов.

«Сегодня никто из них своей лучшей игры не показал: ребята с дороги и находятся не в лучшем состоянии. Но, как известно, сейчас идет подготовка с прицелом на чемпионат мира, идет серьезная работа и ребята немного под нагрузкой. Они не такие свежие, и в третьем периоде свежести не хватило», — подчеркнул он.

Второй матч со швейцарцами россияне проведут в субботу в Биле.

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Быков похвалил российских хоккеистов за показанный характер в игре со швейцарцами

Быков похвалил российских хоккеистов за показанный характер в игре со швейцарцами

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты олимпийской сборной России проявляли характер, даже проигрывая по ходу матча Евровызова с командой Швейцарии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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