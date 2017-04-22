К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ШВЕЙЦАРИЯ — РОССИЯ — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бурдасов — 1 (бол., Светлаков), 5:26 — 0:1. Бурдасов — 1 (бол., Холленштайн), 33:50 — 1:1. Бурдасов — 1 (бол., Роми, Холленштайн), 54:12 — 2:1.

Вратари: Флюлер — Сорокин.

Штраф: 8 — 33.

Судьи: Курманн, Штрикер.

21 апреля. Фрибург. BCF-Arena.

ПРАВИЛЬНО — ПРОВоРОВ

Олимпийская сборная продолжает пополняться игроками. В Новогорск вместе с Максимом Чудиновым приехал мини-десант из НХЛ: защитник Иван Проворов, нападающие Роман Любимов и Владислав Наместников, а также вратарь Андрей Василевский, которому на чемпионате мира, скорее всего, доверят стать первым номером. Он был готов отправиться со сборной в Швейцарию, но при перелете из-за океана у американской авиакомпании потерялся весь его багаж. И клюшки, и форма, и обычная одежда. Пришлось ждать.

Остальные хоккеисты расположились в соседней раздевалке, так как в командной уже не было места. Поговорить с ними приехал корреспондент федерального спортивного телеканала.

— С нами защитник Иван ПрОворов, — представил он дебютанта сборной публике.

— Вообще-то я ПровОров. — ответил Иван. — И всегда им был.

Надо бы нам всем запомнить. Пока неизвестно, получится ли.

— Да у меня вот тоже на самом деле фамилия Бедарёв, — вздохнул корреспондент. — А как переехал в Омск, стал вдруг БЕдаревым. Боролся, сопротивлялся, но в конце концов общественность победила.

Ивану же посоветуем не сдаваться и со стороны СМИ приложим все необходимые усилия. В конце концов, защитника «Локомотива» и сборной России Илью Любушкина комментаторы тоже называли ЛюбУшкин. Но на заре его карьеры на специализированный хоккейный телеканал позвонила его мама и вовремя пресекла тенденцию.

АРЕНА 1938 ГОДА

Олимпийская сборная, которая уже в воскресенье вечером плавно трансформируется в национальную, прибыла в Швейцарию накануне игры. Прилетев в Женеву, команда погрузилась в автобус и двинулась во Фрибург. Или по французски — Фрибур. По дороге, длившейся чуть меньше двух часов, из окна открывался красивейший вид на Женевское озеро.

С виду арена, где играет местный клуб «Фрибур-Готтерон» напоминает здание завода. Вокруг бытовки и торчащие изнутри трубы. Внутри арены вид не лучше. Поношенные трибуны, старинные деревянные лавочки — такого в России вы не увидите даже на самых старых аренах. И это не удивительно — в 1938 году, когда была построена арена, хоккея в нашей стране еще не было. «В Новосибирске стадион солиднее выглядит», — подбодрил я Степана Санникова. «Да и Новокузнецке поинтереснее», — с ходу нашелся он.

На льду было холодно. «6 градусов», — сообщил довольный заливщик. Вечернее занятие сборной проходило на тренировочной арене. Поначалу мерзли даже игроки. На улице было не теплее — те же 6 градусов и сильный холодный ветер. Такой, что даже высокая трава и распустившиеся деревья выглядели посторонними элементами.

БЫКОВ ПОД СВОДАМИ И НАЯВУ

Местная команда, где консультантом работает Вячеслав Быков, едва не вылетела из НЛА в НЛБ — вторую швейцарскую лигу. В регулярном чемпионате она заняла предпоследнее 11-е место. В переходном матче обыграла «Абри-Пиотту» — 4−1 в серии и благодаря этой победе осталась в элите. За «Фрибур» играет сын Быкова — Андрей, а также хорошо известные нашим болельщикам Михал Бирнер (выступавший в пражском «Льве»), а также Роман Червенка и Райан Веске. Присутствие же самого Быкова, легенды клуба, во всем. На двери главного входа арены красуется надпись «Privet Slava» — ее мне показал Владимир Юрзинов. Под сводами, разумеется, висит его майка. Рядом с Андреем Хомутовым, с которым они давно в разладе. Кстати, именно в день первой игры нашей сборной одному из трех ныне здравствующих трехкратных олимпийских чемпионов исполнилось 56 лет.

— Какие люди! — послышался возглас главы скаутской службы сборной Алексея Жамнова. В том, что на стадион пришел сам Быков, можно было не сомневаться. Жизнерадостный и не обремененный тренерскими думами Вячеслав Аркадьевич, поздоровавшись с наставниками и персоналом команды, пошел кататься с местными любителями. Команда окрестных коммерсантов не шибко удивила хоккейными навыками, но и Быков скромно катался в защите, лишь изредка выбираясь вперед. У бортика вмиг выстроились наши игроки, чтобы оценить, в какой нынче форме бывший тренер СКА, «Салавата Юлаева» и сборной.

УСИЛИЙ СОРОКИНА НЕ ХВАТИЛО

Тренерский штаб в лице Олега Браташа и Игоря Никитина решил не форсировать появление игроков НХЛ и плавно ввести их в состав. Роман Любимов вышел в четвертой тройке с Владимиром Ткачевым и Анатолием Голышевым, Иван Проворов — в паре с Ильей Любушкиным, постепенно восстанавливающимся после старой травмы, а Владислав Наместников и вовсе остался в запасе, так как его акклиматизация проходит непросто. Не был заявлен на игру и Максим Чудинов.

Россияне активно начали встречу и открыли счет после первого заработанного удаления: неожиданным для вратаря Антон Бурдасов реализовал большинство.

После первого перерыва наша команда вдоволь потренировала игру в меньшинстве. Богдан Киселевич жестко встретил швейцарца и, сам того не желая, попал ему в голову, разбив лицо. И, естественно, был отправлен судьями в раздевалку. 5 минут вчетвером наша команда провела образцово. Но при следующем двухминутном штрафе пропустила за 8 секунд до выхода пятого игрока, несмотря на серию умопомрачительных сейвов Сорокина.

В третьем периоде, несмотря на преимущество, россияне снова пропустили в меньшинстве. Счет мог быть и крупнее, но Сорокин снова выдал серию сейвов для телевизионной нарезки. В концовке тренеры взяли тайм-аут, заменили вратаря шестым полевым, но ни одного опасного момента создать не успели.

Марат САФИН

из Фрибурга.