Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в матче Евровызова

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У россиян отличился Антон Бурдасов (6-я минута). В составе швейцарцев обе шайбы забросил Венсан Праплан (34, 55). Во втором периоде матч-штраф получил защитник российской команды Богдан Киселевич.

Эта встреча стала последней в международной карьере швейцарского арбитра Данни Курманна. Он считался одним из лучших судей Международной федерации хоккея (IIHF). В его активе работа на восьми чемпионатах мира, шести молодежных мировых первенствах и трех Олимпийских играх.

Следующий матч против команды Швейцарии олимпийская сборная России проведет 22 апреля в швейцарском Биле.