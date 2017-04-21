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21 апреля 2017, 23:47 | Хоккей: Европа | ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в матче Евровызова

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 1:2 в матче Евровызова. Встреча прошла в швейцарском Фрибуре.

В составе российской команды шайбу забросил Антон <span class=error>Бурдасов</span>. Увеличить
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У россиян отличился Антон Бурдасов (6-я минута). В составе швейцарцев обе шайбы забросил Венсан Праплан (34, 55). Во втором периоде матч-штраф получил защитник российской команды Богдан Киселевич.

Эта встреча стала последней в международной карьере швейцарского арбитра Данни Курманна. Он считался одним из лучших судей Международной федерации хоккея (IIHF). В его активе работа на восьми чемпионатах мира, шести молодежных мировых первенствах и трех Олимпийских играх.

Следующий матч против команды Швейцарии олимпийская сборная России проведет 22 апреля в швейцарском Биле.

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Новости Европейского хоккея

Хоккеист Наместников не сыграет в первом матче сборной России со швейцарцами

Хоккеист Наместников не сыграет в первом матче сборной России со швейцарцами

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Владислав Наместников не сыграет в первом из двух матчей Евровызова в составе олимпийской сборной России с командой Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил тренер россиян Игорь Никитин.
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21 апреля

Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в матче Евровызова

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