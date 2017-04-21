Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в матче Евровызова
ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 1:2 в матче Евровызова. Встреча прошла в швейцарском Фрибуре.
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У россиян отличился Антон Бурдасов (6-я минута). В составе швейцарцев обе шайбы забросил Венсан Праплан (34, 55). Во втором периоде
Эта встреча стала последней в международной карьере швейцарского арбитра Данни Курманна. Он считался одним из лучших судей Международной федерации хоккея (IIHF). В его активе работа на восьми чемпионатах мира, шести молодежных мировых первенствах и трех Олимпийских играх.
Следующий матч против команды Швейцарии олимпийская сборная России проведет 22 апреля в швейцарском Биле.
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