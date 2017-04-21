Хоккеисты сборной Латвии переиграли команду Франции в матче Еврочелленджа
РИГА, 21 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной Латвии переиграли команду Франции в домашнем матче Еврочелленджа.
Встреча, прошедшая в пятницу в Риге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе латвийской команды шайбами отметились Микс Индрашис (44-я минута) и Каспарс Даугавиньш (52).
В следующем матче команда Латвии сыграет 30 апреля со сборной Германии.
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