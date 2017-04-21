Белорусские хоккеисты проиграли Швеции в матче Евровызова в Гродно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч в Гродно сложился для команды Дэйва Льюиса не слишком удачно. Два периода белорусы уверенно оборонялись против атак шведов. Провальным получились заключительные 20 минут игры. На 44-й минуте Йохан Рюно с передачи Линуса Умарка вывел скандинавов вперед — 1:0. В середине периода Артем Демков сумел реализовать свой шанс и сравнял счет -1:1. Однако развить успех белорусы не смогли. Шведы еще трижды поразили ворота Кевина Лаланда. Заброшенными шайбами отличились Виктор Олофссон, Себастьян Ахо, Рихард Гюнге.

Лучшими игроками прошедшего матча признаны Филип Хольм и Евгений Лисовец.

Повторный поединок между командами Беларуси и Швеции состоится 22 апреля в Гродно. Начало встречи — в 17.00.