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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29512782/
21 апреля 2017, 22:21 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Белорусские хоккеисты проиграли Швеции в матче Евровызова в Гродно

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею проиграла сборной Швеции со счетом 1:4 (0:0, 0:0, 1:4) в турнире Европейского хоккейного вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Повторный поединок между командами <span class=error>Беларуси</span> и Швеции состоится 22 апреля в Гродно. Начало встречи — в 17.00. Увеличить
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Матч в Гродно сложился для команды Дэйва Льюиса не слишком удачно. Два периода белорусы уверенно оборонялись против атак шведов. Провальным получились заключительные 20 минут игры. На 44-й минуте Йохан Рюно с передачи Линуса Умарка вывел скандинавов вперед — 1:0. В середине периода Артем Демков сумел реализовать свой шанс и сравнял счет -1:1. Однако развить успех белорусы не смогли. Шведы еще трижды поразили ворота Кевина Лаланда. Заброшенными шайбами отличились Виктор Олофссон, Себастьян Ахо, Рихард Гюнге.

Лучшими игроками прошедшего матча признаны Филип Хольм и Евгений Лисовец.

Повторный поединок между командами Беларуси и Швеции состоится 22 апреля в Гродно. Начало встречи — в 17.00.

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