Хоккеист Наместников не сыграет в первом матче сборной России со швейцарцами
ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Владислав Наместников не сыграет в первом из двух матчей Евровызова в составе олимпийской сборной России с командой Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил тренер россиян Игорь Никитин.
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Наместников, а также еще два игрока из НХЛ Иван Проворов и Роман Любимов (оба — «Филадельфия»), находятся в составе команды в Швейцарии, где россияне проведут матчи с местной сборной во Фрибуре (21 апреля) и Биле (22 апреля).
«Наместников тоже готовится к завтрашней игре, мы дали ему немного адаптироваться. Сегодня он играть не будет, поскольку у него со сном есть проблемы, — сказал Никитин. — Ребята, прилетевшие раньше, Проворов и Любимов, сыграют сегодня».
Никитин поделился впечатлениями от работы в сборной с игроками НХЛ. Любимов в прошлом сезоне выступал в ЦСКА, одним из тренеров которого является Никитин.
«Все работают в штатном режиме, стараются. Как изменилась игра Любимова после приезда из НХЛ, покажут ближайшие игры, но я не думаю, что он получил
По словам Никитина, 20-летнему Проворову удалось закрепиться в «Филадельфии», проведя за клуб все 82 матча регулярного чемпионата, за счет двух вещей. «Как правило, это удается сделать за счет трудолюбия и таланта. Это нужно молодому игроку для того, чтобы закрепиться в любой лиге», — отметил он.
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