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21 апреля 2017, 14:25 | Хоккей: Европа | ТАСС

Хоккеист Наместников не сыграет в первом матче сборной России со швейцарцами

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Владислав Наместников не сыграет в первом из двух матчей Евровызова в составе олимпийской сборной России с командой Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил тренер россиян Игорь Никитин.

По словам тренера российской команды Игоря Никитина у нападающего проблемы со сном. Увеличить
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Наместников, а также еще два игрока из НХЛ Иван Проворов и Роман Любимов (оба — «Филадельфия»), находятся в составе команды в Швейцарии, где россияне проведут матчи с местной сборной во Фрибуре (21 апреля) и Биле (22 апреля).

«Наместников тоже готовится к завтрашней игре, мы дали ему немного адаптироваться. Сегодня он играть не будет, поскольку у него со сном есть проблемы, — сказал Никитин. — Ребята, прилетевшие раньше, Проворов и Любимов, сыграют сегодня».

Никитин поделился впечатлениями от работы в сборной с игроками НХЛ. Любимов в прошлом сезоне выступал в ЦСКА, одним из тренеров которого является Никитин.

«Все работают в штатном режиме, стараются. Как изменилась игра Любимова после приезда из НХЛ, покажут ближайшие игры, но я не думаю, что он получил что-то кардинально новое, о чем не знал в ЦСКА и России. Что касается того, что нагрузки в его клубе не очень высокие, то специфика там немного другая — 82 игры. Это приличная нагрузка, поэтому и подготовка связана с этим», — сказал тренер.

По словам Никитина, 20-летнему Проворову удалось закрепиться в «Филадельфии», проведя за клуб все 82 матча регулярного чемпионата, за счет двух вещей. «Как правило, это удается сделать за счет трудолюбия и таланта. Это нужно молодому игроку для того, чтобы закрепиться в любой лиге», — отметил он.

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ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Сорокин сыграет в воротах олимпийской сборной России по хоккею в первом из двух матчей Евровызова с командой Швейцарии в Фрибуре. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Игорь Никитин.
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