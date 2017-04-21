Сорокин сыграет в воротах олимпийской сборной РФ по хоккею в матче со швейцарцами

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На утренней тренировке занимались только два вратаря из трех — Сорокин и Андрей Кареев. Еще один голкипер Эмиль Галимов пропустил занятие из-за повреждения.

«У него (Галимова) проблема с голеностопом, поэтому решили повреждение не усугублять, тем более у нас два вратаря. В воротах сегодня сыграет Сорокин», — сказал Никитин.

Матч начнется в 21:15 мск.