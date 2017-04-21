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21 апреля 2017, 13:40 | Хоккей: Европа | ТАСС

Сорокин сыграет в воротах олимпийской сборной РФ по хоккею в матче со швейцарцами

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Сорокин сыграет в воротах олимпийской сборной России по хоккею в первом из двух матчей Евровызова с командой Швейцарии в Фрибуре. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Игорь Никитин.

На утренней тренировке занимались только два вратаря из трех — Сорокин и Андрей Кареев. Увеличить
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На утренней тренировке занимались только два вратаря из трех — Сорокин и Андрей Кареев. Еще один голкипер Эмиль Галимов пропустил занятие из-за повреждения.

«У него (Галимова) проблема с голеностопом, поэтому решили повреждение не усугублять, тем более у нас два вратаря. В воротах сегодня сыграет Сорокин», — сказал Никитин.

Матч начнется в 21:15 мск.

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Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмы

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер олимпийской сборной России Эмиль Гарипов пропустил утреннюю тренировку из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
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