Сорокин сыграет в воротах олимпийской сборной РФ по хоккею в матче со швейцарцами
ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Сорокин сыграет в воротах олимпийской сборной России по хоккею в первом из двух матчей Евровызова с командой Швейцарии в Фрибуре. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Игорь Никитин.
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На утренней тренировке занимались только два вратаря из трех — Сорокин и Андрей Кареев. Еще один голкипер Эмиль Галимов пропустил занятие
«У него (Галимова) проблема с голеностопом, поэтому решили повреждение не усугублять, тем более у нас два вратаря. В воротах сегодня сыграет Сорокин», — сказал Никитин.
Матч начнется в 21:15 мск.
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