Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмы
ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер олимпийской сборной России Эмиль Гарипов пропустил утреннюю тренировку
из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
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Первая игра Евровызова между командами России и Швейцарии состоится в пятницу, вторая — 23 апреля.
Российская команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.
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