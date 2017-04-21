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21 апреля 2017, 13:16 | Хоккей: Европа | ТАСС

Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмы

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер олимпийской сборной России Эмиль Гарипов пропустил утреннюю тренировку из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Первая игра Евровызова между командами России и Швейцарии состоится в пятницу вторая — 23 апреля. Увеличить
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Первая игра Евровызова между командами России и Швейцарии состоится в пятницу, вторая — 23 апреля.

Российская команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.

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Новости Европейского хоккея

Олимпийская сборная РФ по хоккею сыграет в Евровызове с командой Швейцарии

Олимпийская сборная РФ по хоккею сыграет в Евровызове с командой Швейцарии

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты олимпийской сборной России проведут в пятницу и субботу матчи в рамках Евровызова с национальной командой Швейцарии. Первая игра пройдет 21 апреля в Фрибуре (21:15 мск), а вторая 22 апреля (18:45 мск) — в Биле.
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