Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмы

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Первая игра Евровызова между командами России и Швейцарии состоится в пятницу, вторая — 23 апреля.

Российская команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.