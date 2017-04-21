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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29504529/
21 апреля 2017, 11:40 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

В новом сезоне ФХР хочет провести российский этап Евротура в регионе

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил о желании провести в следующем сезоне российский этап Евротура в регионе, однако при этом сослался на организационные трудности со временем и перелётами.

«В Челябинске очень хорошо прошёл Еврочеллендж, спасибо большое организаторам. Я сам смотрел, народ был в восторге, болели за национальную сборную, как в Москве. Мы хотим это сделать, но тут всё упирается во время. У нас обширная география, далековато лететь, но мы хотим это сделать. Хотя французы не очень хотели лететь туда, но потом они остались довольны, говорили, что как будто на чемпионат мира попали. Есть сложности с переездами, всё-таки Москва и Питер ближе. Сжатые сроки, мы не можем взять ещё день, потому что есть календарь. Но мы будем стараться это сделать», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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Олимпийская сборная РФ по хоккею сыграет в Евровызове с командой Швейцарии

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты олимпийской сборной России проведут в пятницу и субботу матчи в рамках Евровызова с национальной командой Швейцарии. Первая игра пройдет 21 апреля в Фрибуре (21:15 мск), а вторая 22 апреля (18:45 мск) — в Биле.
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