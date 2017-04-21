В новом сезоне ФХР хочет провести российский этап Евротура в регионе

«В Челябинске очень хорошо прошёл Еврочеллендж, спасибо большое организаторам. Я сам смотрел, народ был в восторге, болели за национальную сборную, как в Москве. Мы хотим это сделать, но тут всё упирается во время. У нас обширная география, далековато лететь, но мы хотим это сделать. Хотя французы не очень хотели лететь туда, но потом они остались довольны, говорили, что как будто на чемпионат мира попали. Есть сложности с переездами, всё-таки Москва и Питер ближе. Сжатые сроки, мы не можем взять ещё день, потому что есть календарь. Но мы будем стараться это сделать», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.