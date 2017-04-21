Олимпийская сборная РФ по хоккею сыграет в Евровызове с командой Швейцарии
ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты олимпийской сборной России проведут в пятницу и субботу матчи в рамках Евровызова с национальной командой Швейцарии. Первая игра пройдет 21 апреля в Фрибуре (21:15 мск), а вторая 22 апреля (18:45 мск) — в Биле.
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Примечательно, что в матчах примут участие сразу трое российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вызванных для подготовки к чемпионату мира. В Швейцарии должны сыграть защитник Иван Проворов и его одноклубник по «Филадельфии» Роман Любимов, а также нападающий клуба «Тампа-Бэй» Владислав Наместников.
Наместникова не ждали
В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 20-летний Проворов набрал 30 очков в дебютном сезоне, проведя за «Филадельфию» все 82 матча регулярного чемпионата. Специалисты отметили, насколько он хорошо действует как в силовой борьбе, так и позиционно, помногу играя как в большинстве, так и в меньшинстве — Проворов может стать одним из ключевых хоккеистов сборной России на предстоящем мировом первенстве.
Немного по иному сложился сезон у Любимова с Наместниковым — первый в ряде матчей не участвовал и даже отправлялся в
Стоит отметить, что возможности Любимова хорошо известны главному тренеру сборной России Олегу Знарку, учитывая, что нападающий, больше известный по своей силовой борьбе, выступал на прошлогоднем чемпионате мира в Москве.
Из СКА пока только Чудинов
В Швейцарию приехало большинство из тех хоккеистов, которые выступали в матчах Евровызова с французами в Челябинске (0:1 ОТ, 6:0). Помимо энхаэловцев, к ним добавился и защитник СКА Максим Чудинов, не игравший в финале Кубка Гагарина. В Новогорске остался готовиться ряд игроков, включая вызванного из «Тампы» вратаря Андрея Василевского. Остальные игроки СКА вместе с тренерским штабом национальной команды присоединятся к команде после 22 апреля.
Приехавшие в Швейцарию российские хоккеисты провели тренировку на катке «BCF-Arena». Проворов в белом свитере катался в паре с Ильей Любушкиным, а Любимов и Наместников — в сочетании с другими двумя нападающими Владимиром Ткачевым и Анатолием Голышевым.
Сборная Швейцарии также готовится к чемпионату мира, где сыграет в группе В в Париже. В ходе подготовки швейцарцы в рамках Евровызова два раза сыграли с французами в гостях, победив лишь раз, зато потом дважды обыграли на выезде словаков.
Пока в составе сборной Швейцарии из энхаэловцев только один игрок — сын российского хоккеиста, поигравшего за «Химик» и в Швейцарии, Альберта Мальгина Денис Мальгин, выступающий в НХЛ за «Флориду».
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