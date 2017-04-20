Браташ: Состояние игроков из НХЛ в сборной РФ сейчас не самое лучшее из-за акклиматизации
ФРИБУР /Швейцария/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Состояние игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принимающих участие в тренировочном процессе в составе олимпийской сборной России перед матчами Евровызова со швейцарцами, на данный момент среднее. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Браташ.
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В составе команды в матчах со швейцарцами должны сыграть форварды Роман Любимов («Филадельфия») и Владислав Наместников («Тампа-Бэй»), а также защитник Иван Проворов («Филадельфия»).
«Они не могут находиться в оптимальном состоянии
Россияне сыграют против швейцарцев 21 апреля во Фрибуре и 22 апреля в Биле. «По рейтингу швейцарцы стоят намного выше французов. Можно ожидать, что это будет более серьезный соперник, хотя они в матчах друг с другом одержали по победе», — отметил он.
Олимпийская сборная в дальнейшем сыграет на Кубке «Алроса»
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