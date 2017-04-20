Браташ: Состояние игроков из НХЛ в сборной РФ сейчас не самое лучшее из-за акклиматизации

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В составе команды в матчах со швейцарцами должны сыграть форварды Роман Любимов («Филадельфия») и Владислав Наместников («Тампа-Бэй»), а также защитник Иван Проворов («Филадельфия»).

«Они не могут находиться в оптимальном состоянии из-за акклиматизации. Скажем так, состояние их среднее, — сказал Браташ. — От остальных игроков они отличаются только по качествам, которые приобрели, играя в НХЛ. Что касается подготовки в сборной, то здесь требования ко всем одни и те же по тактике и игре, разницы нет».

Россияне сыграют против швейцарцев 21 апреля во Фрибуре и 22 апреля в Биле. «По рейтингу швейцарцы стоят намного выше французов. Можно ожидать, что это будет более серьезный соперник, хотя они в матчах друг с другом одержали по победе», — отметил он.