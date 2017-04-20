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20 апреля 2017, 19:50 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

Сборная России приступила к тренировкам в Швейцарии перед матчами Еврочелленджа

Сборная России начала подготовку к матчам Еврочелленджа в Швейцарии против местной сборной. Российская команда проведет две встречи с хозяевами — 21-го и 22 апреля.

Сборная России начала подготовку к матчам Еврочелленджа в Швейцарии против местной сборной. Увеличить
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Отметим, что в составе национальной команды уже тренируются два игрока из НХЛ — защитник «Филадельфии» Иван Проворов и нападающий «Тампа-Бэй» Владислав Наместников.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов.

Красные: Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников.

Черные: Захар Арзамасцев — Игорь Ожиганов, Максим Мамин — Андрей Светлаков — Валерий Ничушкин.

Синие: Михаил Науменков — Андрей Миронов — Максим Чудинов, Иван Телегин — Сергей Андронов — Антон Бурдасов.

Белые: Иван Проворов — Илья Любушкин, Анатолий Голышев — Владимир Ткачев — Роман Любимов — Владислав Наместников.

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МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Роман Любимов, форвард Иван Проворов, представляющие клуб НХЛ «Филадельфия», а также нападающий «Тампа Бэй» сыграют за сборную России в Швейцарии, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.
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