Сборная России приступила к тренировкам в Швейцарии перед матчами Еврочелленджа
Сборная России начала подготовку к матчам Еврочелленджа в Швейцарии против местной сборной. Российская команда проведет две встречи с хозяевами — 21-го и 22 апреля.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что в составе национальной команды уже тренируются два игрока из НХЛ — защитник «Филадельфии» Иван Проворов и нападающий «Тампа-Бэй» Владислав Наместников.
Состав команды выглядит следующим образом:
Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов.
Красные: Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников.
Черные: Захар Арзамасцев — Игорь Ожиганов, Максим Мамин — Андрей Светлаков — Валерий Ничушкин.
Синие: Михаил Науменков — Андрей Миронов — Максим Чудинов, Иван Телегин — Сергей Андронов — Антон Бурдасов.
Белые: Иван Проворов — Илья Любушкин, Анатолий Голышев — Владимир Ткачев — Роман Любимов — Владислав Наместников.
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