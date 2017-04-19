Хоккеисты Любимов, Наместников, Проворов сыграют за сборную РФ в Швейцарии
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Роман Любимов, форвард Иван Проворов, представляющие клуб НХЛ «Филадельфия», а также нападающий «Тампа Бэй» сыграют за сборную России в Швейцарии, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.
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Сборная России 21 и 22 апреля проведет матчи Еврочелленджа в Швейцарии.
На две игры Еврочелленджа против сборной Швейцарии команда отправится в следующем составе:
вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов;.
защитники: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Иван Проворов, Илья Любушкин;.
нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Роман Любимов, Владислав Наместников.
Вратарь Андрей Василевский, защитники Артем Блажиевский, Ярослав Дыбленко, а также нападающие Егор Коршков, Павел Красковский и Кирилл Капризов останутся в УТЦ «Новогорск», где продолжат подготовку к заключительному этапу Евротура (
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