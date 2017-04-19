Хоккеисты Любимов, Наместников, Проворов сыграют за сборную РФ в Швейцарии

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Сборная России 21 и 22 апреля проведет матчи Еврочелленджа в Швейцарии.

На две игры Еврочелленджа против сборной Швейцарии команда отправится в следующем составе:

вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов;.

защитники: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Иван Проворов, Илья Любушкин;.

нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Роман Любимов, Владислав Наместников.