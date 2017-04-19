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19 апреля 2017, 19:17 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты Любимов, Наместников, Проворов сыграют за сборную РФ в Швейцарии

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Роман Любимов, форвард Иван Проворов, представляющие клуб НХЛ «Филадельфия», а также нападающий «Тампа Бэй» сыграют за сборную России в Швейцарии, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.

Защитник Роман <span class=error>Любимов</span> форвард Иван <span class=error>Проворов</span> представляющие клуб <span class=error>НХЛ</span> Филадельфия а также нападающий <span class=error>Тампа</span> <span class=error>Бэй</span> сыграют за сборную России в Швейцарии сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> <span class=error>ФХР</span>. Увеличить
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Сборная России 21 и 22 апреля проведет матчи Еврочелленджа в Швейцарии.

На две игры Еврочелленджа против сборной Швейцарии команда отправится в следующем составе:

вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов;.

защитники: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Иван Проворов, Илья Любушкин;.

нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Роман Любимов, Владислав Наместников.

Вратарь Андрей Василевский, защитники Артем Блажиевский, Ярослав Дыбленко, а также нападающие Егор Коршков, Павел Красковский и Кирилл Капризов останутся в УТЦ «Новогорск», где продолжат подготовку к заключительному этапу Евротура (27—30 апреля).

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ФХР продолжит практику организации матчей сборной РФ в регионах

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжит придерживаться практики организации матчей сборной России в регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
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