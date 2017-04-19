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19 апреля 2017, 15:22 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Андрей Стась выбран капитаном национальной сборной Беларуси

Стали известны имена капитана и ассистентов капитана в национальной сборной Беларуси. Капитаном команды был выбран Андрей Стась, его ассистентами стали Александр Павлович и Владимир Денисов, сообщает официальный сайт минского «Динамо».

Стали известны имена капитана и ассистентов капитана в национальной сборной <span class=error>Беларуси</span>. Капитаном команды был выбран Андрей <span class=error>Стась</span> его ассистентами стали Александр Павлович и Владимир Денисов сообщает официальный сайт минского Динамо. Увеличить
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Сборная Беларуси продолжает подготовку к чемпионату мира во Франции и Германии, который стартует 5 мая. В ближайшие пятницу и субботу белорусы в рамках «Евровызова» сыграют в Гродно с командой Швеции.

Начало поединков соответственно в 19.00 и 17.00.

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Новости Европейского хоккея

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент в матче команд из Бреста и Кошице

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент в матче команд из Бреста и Кошице

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент в матче команд из Бреста и Кошице на международном пасхальном турнире, во время которого произошла массовая драка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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