Андрей Стась выбран капитаном национальной сборной Беларуси
Стали известны имена капитана и ассистентов капитана в национальной сборной Беларуси. Капитаном команды был выбран Андрей Стась, его ассистентами стали Александр Павлович и Владимир Денисов, сообщает официальный сайт минского «Динамо».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Беларуси продолжает подготовку к чемпионату мира во Франции и Германии, который стартует 5 мая. В ближайшие пятницу и субботу белорусы в рамках «Евровызова» сыграют в Гродно с командой Швеции.
Начало поединков соответственно в 19.00 и 17.00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter