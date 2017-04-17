Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент в матче команд из Бреста и Кошице

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«Ассоциация “Федерация хоккея Беларуси” считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча. Ассоциация сотрудничает со словацкой и чешской стороной для объективного и детального расследования инцидента, произошедшего на турнире в чешском городе Мост, и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций впредь. По итогам расследования будут вынесены дисциплинарные решения, касающиеся как непосредственных участников инцидента, так и тренерско-преподавательского состава детско-юношеской хоккейной школы хоккейного клуба “Брест”. О данных решениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Потасовка, в которой были задействованы даже судьи, произошла в матче за третье место турнира для команд 2001−2002 годов рождения. Брестчане уступили сверстникам из Кошице со счетом — 1:4. В финале минская «Юность» проиграла шведскому «Регле» — 2:4.