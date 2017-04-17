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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29454825/
17 апреля 2017, 14:38 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент в матче команд из Бреста и Кошице

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент в матче команд из Бреста и Кошице на международном пасхальном турнире, во время которого произошла массовая драка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Потасовка в которой были задействованы даже судьи произошла в матче за третье место турнира для команд 2001−2002 годов рождения. <span class=error>Брестчане</span> уступили сверстникам из <span class=error>Кошице</span> со счетом — 1:4. В финале минская Юность проиграла шведскому <span class=error>Регле</span> — 2:4. Увеличить
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«Ассоциация “Федерация хоккея Беларуси” считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча. Ассоциация сотрудничает со словацкой и чешской стороной для объективного и детального расследования инцидента, произошедшего на турнире в чешском городе Мост, и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций впредь. По итогам расследования будут вынесены дисциплинарные решения, касающиеся как непосредственных участников инцидента, так и тренерско-преподавательского состава детско-юношеской хоккейной школы хоккейного клуба “Брест”. О данных решениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Потасовка, в которой были задействованы даже судьи, произошла в матче за третье место турнира для команд 2001−2002 годов рождения. Брестчане уступили сверстникам из Кошице со счетом — 1:4. В финале минская «Юность» проиграла шведскому «Регле» — 2:4.

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