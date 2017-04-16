Белорусские хоккеисты уступили сборной Германии в Евровызове

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Матч, который прошел в Бобруйске, порадовал хорошими скоростями на площадке, но не результатом. Гости смогли дважды огорчить голкипера Виталия Труса во втором периоде. Первую шайбу забросил Маркус Кинк, а на 38-й минуте цели достиг точный бросок Патрика Хагера — 0:2.

После перерыва белорусы перехватили инициативу. Подопечные Дэйва Льюиса гораздо лучше провели третий период, часто угрожали воротам команды Германии. На 43-й минуте Андрей Костицын с передачи своего брата Сергея Костицына, сократил отставание в счете — 1:2. Гости часто играли в меньшинстве на этот отрезке матча, но сравнять счет белорусы не сумели.

В первом матче в Жлобине в турнире Евровызова сборная Беларуси была сильнее Германии — 3:1.

Подготовку к майскому чемпионату мира команда под руководством Дэйва Льюиса продолжит на следующей неделе. 21 и 22 апреля сборная Беларуси в Евровызове сыграет в Гродно с хоккеистами Швеции.