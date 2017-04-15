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15 апреля 2017, 15:51 | Хоккей: Европа | ТАСС

Гавриков: Челябинцы заслужили праздник, который им подарили российские хоккеисты

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Челябинские болельщики заслужили праздник, который им подарили хоккеисты олимпийской сборной России в матчах Евровызова с командой Франции. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Владислав Гавриков.

Сборная России в субботу разгромила французов в Челябинске — 6:0. Увеличить
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Сборная России в четверг проиграла французам 0:1 в овертайме, а в субботу взяла реванш, выиграв со счетом 6:0.

«Мы выиграли и подарили болельщикам праздник, который они заслужили своей любовью к нам — спасибо им большое за поддержку, — сказал Гавриков. — Колоссальная поддержка для нас, в городе большой ажиотаж. Спасибо челябинским болельщикам, может еще увидимся!».

По словам Гаврикова, россияне во втором матче старались дать поменьше шансов французам при игре в атаке. «Работа в обороне есть всегда, это касается не только игры в своей зоне, но и защитных построений, и в средней зоне. Работа против них была такая же — постарались дать им поменьше шансов, ну и Сорокин (Илья, вратарь сборной России) подтащил», — отметил он.

Следующие матчи олимпийская сборная России проведет 21 и 22 апреля в гостях против команды Швейцарии.
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Новости Европейского хоккея

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