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15 апреля 2017, 15:41 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Киселевич: Разобрали игру французов, а в Челябинске играть одно удовольствие

Защитник олимпийской сборной России Богдан Киселевич прокомментировал итоги матча с Францией (6:0) в рамках Еврочелленджа.

«Мы разобрали игру соперника, подошли с большей ответственностью к сегодняшнему матчу. Просто так в сборной голы не забиваются. Тренеры перед игрой нам дали хороший импульс, мы выполнили установку. Мой гол? Я уже забивал на Еврочеллендже, конечно, хорошо, что мы реализовали большинство. Какие впечатления от игры в одной паре с Гавриковым? Я всегда стараюсь затупить ему коньки, или подпилить клюшку, так как обида за плей-офф ещё осталась (смеётся). Атмосфера в Челябинске? Ажиотаж был, полный стадион пришёл, челябинская школа выпустила много талантов, так что это большая хоккейная столица в России. Соответственно играть здесь было одно удовольствие, все условия здесь созданы для проведения таких мероприятий», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Челябинские болельщики заслужили праздник, который им подарили хоккеисты олимпийской сборной России в матчах Евровызова с командой Франции. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Владислав Гавриков.
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