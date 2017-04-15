Киселевич: Разобрали игру французов, а в Челябинске играть одно удовольствие
Защитник олимпийской сборной России Богдан Киселевич прокомментировал итоги матча с Францией (6:0) в рамках Еврочелленджа.
«Мы разобрали игру соперника, подошли с большей ответственностью к сегодняшнему матчу. Просто так в сборной голы не забиваются. Тренеры перед игрой нам дали хороший импульс, мы выполнили установку. Мой гол? Я уже забивал на Еврочеллендже, конечно, хорошо, что мы реализовали большинство. Какие впечатления от игры в одной паре с Гавриковым? Я всегда стараюсь затупить ему коньки, или подпилить клюшку, так как обида за
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