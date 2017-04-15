Олимпийцы исправились

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РОССИЯ — ФРАНЦИЯ — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Голы: Миронов — 1 (Телегин), 6:05 — 1:0. Киселевич — 1 (бол., Шалунов), 7:38 — 2:0. Киселевич — 1 (бол., Санников, Киселевич), 13:10 — 3:0. Ничушкин — 1, 24:11 — 4:0. Науменков — 1 (Миронов), 54:21 — 5:0. Коршков — 1 (Ткачев), 55:10 — 6:0.

Вратари: Сорокин — Илонен.

Штраф: 8 — 10.

Судьи: Гусев, Наумов.

15 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им ЗТР В. К. Белоусова.

ХОККЕЙ СМОТРЕЛИ ВСЕ

Вспоминаю интервью хоккеистов 10−15 летней давности. «Смотрите ли вы в свободное время хоккей?» — спрашивали их тогда пытливые репортеры. «Хоккей? Не-е-ет, — отвечали те. — Нам хватает его и в жизни».

Теперь хоккей смотрят все без исключения игроки. Финал — только вживую! Третий матч СКА и «Магнитки» все досмотрели до конца, хотя, когда он закончился, по челябинскому времени шел уже второй час ночи.

Утро хоккеистов сборной начинается с просмотров хайлайтов НХЛ. То тут, то там из телефонов игроков слышны вопли североамериканских комментаторов. Парни смотрят, анализируют. К каждому можно подойти и обсудить любой момент. Кстати, очень занимательное занятие, ведь любой хоккеист расскажет об эпизоде с точки зрения своей игры.

За завтраком самым популярным моментом было удаление Зарипова в третьем периоде четвертого матча. Причем не оно само, а момент с его фразой про балет, сказанную на скамейке штрафников. Игроки прокручивали ее вновь и вновь. Хотя такое оно и сами слышат десятки раз за игру на протяжении всей карьеры. Даже непонятно, что в этой реакции такого особенного?

ВЗРЫВ НА МАКАРОННОЙ ФАБРИКЕ

Известно, что так говорят о непричесанных людях. Так же говорит о своей прическе и защитник сборной Андрей Миронов, чьи кудрявые волосы бесконтрольно вьются на его светлой голове. Но за день до игры три хоккеиста устроили свой взрыв — на настоящей макаронной фабрике. Шутить про взрывы в наше время негоже, но в данном случае речь идет о взрыве зрительского интереса, который случился у работников предприятия.

ФХР решила свозить на завод компании спонсора трех игроков — челябинцев Валерия Ничушкина, Максима Шалунова и Владимира Ткачева, который заменил еще не выздоровевшего до конца Антона Бурдасова.

Перед заходом в цех всем посетителям выдали халаты и смешные шапочки — так требуют нормы гигиены в пищевом производстве. В цехе, где месят тесто и делают из него макароны разных форм стоит жара — градусов 50−60, а если по высоким лестницам забраться под потолок — то еще жарче.

После игры руководство и персонал фабрики вдоволь нафотографировались и насобирали автографы. Особенной популярностью пользовался Ничушкин.

— Теперь Саныч с Валерой фотается, — командовал веселый и предприимчивый мужчина. — Теперь Петрович. Теперь Петрович с Санычем, потом я. Потом я с Санычем и Петровичем….

От всевозможных комбинаций фото у Валерия начала кружится голова, но он не терял самообладания, улыбался каждому земляку и не отказал никому. Как только комбинации закончились, настала пора ехать на тренировку.

— Приходите работать к нам! — кричала приветливая женщина в след Шалунову.

— Спасибо, у меня пока есть работа, — не менее приветливо отреагировал Максим.

АНДРОНОВ НЕ ПРИЗНАЛСЯ В ГОЛЕ

Специально на второй матч приехал президент ФХР Владислав Третьяк. Перед матчем он поздравил легенду челябинского хоккея Анатолия Картаева с 70-летием и рассказал о выставке своих трофеев в Госдуме.

— Я впервые покажу все свои медали, — рассказывал Третьяк. — У меня только с молодежного чемпионата мира — четыре. Правда, на первом я сидел в запасе, но потом играл. Там будет и моя старая форма, я очень давно ее не доставал.

В строй вернулся Антон Бурдасов, восстановившийся после простуды, а вот Илье Любушкину врачи посоветовали не торопиться с выходом на лед. За день до матча он наматывал круги по площадке, выкладываясь так, словно он проводит полноценную игру.

Герой прошлого матча вратарь Каменье пропускал встречу. Не было в составе гостей ни получившего травму Стефана да Косты, ни автора победной шайбы Дамьена Флери.

Не сказать, что олимпийская сборная провела предыдущий матч плохо. «Почти 50 бросков в створ, что еще нужно для победы?» — говорил после первый игры тренер Олег Браташ. Но, положа руку на сердце, так, как команда начала играть со второго периода, нужно было начинать с первого.

На этот раз ни о какой раскачки не могло быть и речи. Россияне вышли голодными и злыми, и уже в первом периоде сделали счет 3:0.

Андрей Миронов броском от синей линии открыл счет. Сергей Андронов вовремя закрыл обзор вратарю Илонену, и вроде бы подправил траекторию, но в раздевалке в перерыве не стал признаваться, скромно посоветовав статистикам внимательнее посмотреть видео. Похожий момент был и с голом Богдана Киселевича в большинстве. Степан Санников дежурил на «пятачке», шайба вроде бы попала в черенок его клюшки, но гол все равно засчитали защитнику. А вот с шайбой Максима Шалунова вопросов не было — тот мастерски переложил ее на обратную сторону крюка и словно рукой бросил в ближний угол.

После перерыва характер встречи не изменился, россияне продолжили атаковать. На радость челябинским болельщикам, под их овации, отличился Валерий Ничушкин, подсторожив отскок на «пятачке», словно коршун добычу.

Ну, а в третьем периоде французы постарались сохранить лицо, но после гола Михаила Науменкова, залетевшую с острого угла после рикошета, их игра расклеилась. На, а наша команда забила еще — наконец отличилось звено Владимира Ткачева: автором шайбы стал Егор Коршков.