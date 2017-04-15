Браташ: Говорить о появлении игроков НХЛ на матчах со швейцарцами преждевременно

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Игроки «Филадельфии» защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов присоединятся к команде ориентировочно 18 апреля. Дата прибытия игроков «Тампы» вратаря Андрея Василевского и нападающего Никиты Кучерова точно неизвестна.

«Сейчас преждевременно об этом говорить. Естественно, мы консультируемся с главным тренером сборной Олегом Валерьевичем (Знарком). Поэтому все будет решаться в рабочем порядке», — сказал Браташ.

«Как вы знаете, после Швейцарии у нас уже будет работать две сборные. Национальная команда поедет на Евротур, а олимпийская — на Кубок “Алроса” в Санкт- Петербург, и кто после матчей с швейцарцами будет из игроков освобожден, решит общий тренерский штаб, — сказал Браташ. — Все может поменяться, но в планах мы дорабатываем второй Евровызов, а потом разделяемся на две сборные».

Матчи Евровызова с командой Швейцарии пройдут 21 и 22 апреля.