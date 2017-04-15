Степан Санников: Без разницы, сколько забили, главное — победа
Нападающий олимпийской сборной России Степан Санников после победы над Францией (6:0) подчеркнул, что этот результат нельзя назвать легким.
— Стремились выиграть с таким крупным счетом?
— Без разницы, сколько забили, просто хотели порадовать болельщиков, и, я думаю, они были бы довольны любой победе — и 1:0, и 2:0.
— Сегодняшнюю победу можно назвать легкой?
— Нет, мы все равно допускали ошибки, которые могли привести к пропущенным шайбам, и соперник мог получить глоток воздуха. Хорошо, что этого не произошло.
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