Олимпийская сборная РФ по хоккею разгромила французов в матче Евровызова
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Франции со счетом 6:0 в матче Евровызова в Челябинске.
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Заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов (7-я минута), Богдан Киселевич (8), Максим Шалунов (14), Валерий Ничушкин (25), Сергей Шумаков (55) и Егор Коршков (55).
Первый матч команд, состоявшийся 13 апреля, завершился победой французов в овертайме — 1:0.
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