Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29439457/
15 апреля 2017, 14:41 | Хоккей: Европа | ТАСС

Олимпийская сборная РФ по хоккею разгромила французов в матче Евровызова

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Франции со счетом 6:0 в матче Евровызова в Челябинске.

Встреча прошедшая в Челябинске завершилась со счетом 6:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов (7-я минута), Богдан Киселевич (8), Максим Шалунов (14), Валерий Ничушкин (25), Сергей Шумаков (55) и Егор Коршков (55).

Первый матч команд, состоявшийся 13 апреля, завершился победой французов в овертайме — 1:0.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
15 апреля

Россиянка Шмелева стала первой в гите на ЧМ по велоспорту на треке

Олимпийская сборная РФ по хоккею разгромила французов в матче Евровызова

Третьяк: потолок зарплат в КХЛ необходимо понижать