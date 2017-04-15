Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29438210/
15 апреля 2017, 12:04 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

Мамин, Светлаков и Ничушкин — в одном звене сборной России на матч с Францией

Стал известен состав сборной России на матч Еврочелленджа против Франции.

Состав команды Олега Браташа выглядит следующим образом:

Вратари: Сорокин, Гарипов.

Миронов, Науменков — Телегин, Андронов, Бурдасов;.

Арзамасцев, Ожиганов — Мамин, Светлаков, Ничушкин;.

Киселевич, Гавриков — Шумаков, Шалунов, Санников;.

Дыбленко, Блажиевский — Голышев, Ткачев, Коршков;.

Красковский.

Встреча пройдет в Челябинске и начнется в 12.00 по московскому времени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной