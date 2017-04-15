Мамин, Светлаков и Ничушкин — в одном звене сборной России на матч с Францией
Стал известен состав сборной России на матч Еврочелленджа против Франции.
Состав команды Олега Браташа выглядит следующим образом:
Вратари: Сорокин, Гарипов.
Миронов, Науменков — Телегин, Андронов, Бурдасов;.
Арзамасцев, Ожиганов — Мамин, Светлаков, Ничушкин;.
Киселевич, Гавриков — Шумаков, Шалунов, Санников;.
Дыбленко, Блажиевский — Голышев, Ткачев, Коршков;.
Красковский.
Встреча пройдет в Челябинске и начнется в 12.00 по московскому времени.
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