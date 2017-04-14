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14 апреля 2017, 23:22 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси обыграли Германию в матче Евровызова

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси обыграли соперников из Германии со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в матче Европейского хоккейного вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй матч в ходе турнира Европейского хоккейного вызова сборные <span class=error>Беларуси</span> и Германии проведут 15 апреля в Бобруйске. 21 и 22 апреля дружина <span class=error>Дэйва</span> <span class=error>Льюиса</span> сыграет в Гродно с хоккеистами Швеции. Увеличить
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Матч состоялся в Жлобине и получился сложным для подопечных Дэйва Льюиса. Сергей Дрозд открыл счет в матче на 13-й минуте встречи. Немецкие хоккеисты еще до перерыв сумели отыграться. Точный бросок на счету Морица Мюллера — 1:1. Во вторые двадцать минут поединка белорусы удачно разыграли большинство, которое реализовал Александр Когалев. Окончательный счет был установлен на 36-й минуте, после броска Евгения Лисовца — 3:1.

«В первом периоде команды действовали осторожно. Далее моим подопечным лучше удалось сыграть в нападении, а в третьем соперник заметно прибавил. Во встречах со сборной Латвии неделю назад состав белорусов был заметно моложе. Теперь рассчитываем на опыт лидеров команды», — рассказал после матча Дэйв Льюис.

Второй матч в ходе турнира Европейского хоккейного вызова сборные Беларуси и Германии проведут 15 апреля в Бобруйске. 21 и 22 апреля дружина Дэйва Льюиса сыграет в Гродно с хоккеистами Швеции.

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