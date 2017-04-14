Хоккеисты юношеской сборной России обыграли швейцарцев в матче Турнира пяти наций

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:2, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей по дублю оформили Егор Соколов (4-я, 43-я минуты) и Владислав Котков (31-я, 38-я), еще одну шайбу забросил Илья Баданин (39-я).

Следующий матч на турнире российская команда проведет в воскресенье со сборной Чехии.